克林頓夫婦拒就愛普斯坦案作證  眾院擬控告藐視國會

美國政壇再掀波瀾，前總統克林頓（Bill Clinton）及其太太、前國務卿希拉里（Hillary Clinton）於周二（13日）正式拒絕前往國會，就已故性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案接受質詢。克林頓夫婦形容相關調查純屬「黨派操弄」，旨在打擊政治對手。主持調查的共和黨籍眾議院監督委員會主席科默（James Comer）則反擊，指克林頓與愛普斯坦交情匪淺，擬於下周動議裁定克林頓藐視國會。

批調查為滿足特朗普政治需求

克林頓夫婦在致委員會主席科默的信函中態度強硬，直言「每個人都必須決定何時該挺身而出，為國家的原則而戰，而不計後果。對我們而言，現在就是那個時刻」。信中批評委員會的調查是為了滿足總統特朗普的政治需求，試圖轉移外界對特朗普政府時期執法失當的關注。

愛潑斯坦2019年再次被捕後於獄中輕生，未等到受審。法新社

網民集合特朗普與愛潑斯坦同場的截圖，呼籲特朗普「勿掩蓋真相」。X@mjfree

洛杉磯「不要國王」示威者舉起愛潑斯坦與特朗普的合照。 路透社

夫婦二人強調，他們已盡力提供所知極少的資訊，並指出愛潑斯坦是在2019年特朗普首任任期內於監獄身亡。他們反駁指，若政府當時未有全力調查及檢控愛潑斯坦的罪行，委員會理應以此為調查重心，而非針對政敵進行毫無根據的攻擊。

克林頓被指曾搭愛潑斯坦私人飛機達27次

對於克林頓夫婦的拒絕，科默表示遺憾，並強調「大多數美國人」都希望克林頓能交代其與愛潑斯坦的真實關係。根據紀錄，愛普斯坦在克林頓任內曾到訪白宮17次，而克林頓更被指曾搭乘愛潑斯坦的私人飛機達27次。

科默宣布，監督委員會將於下周開會，正式對克林頓啟動藐視國會的程序，一旦通過，案件將交由司法部考慮刑事起訴。委員會發言人亦補充，若希拉里未能在周三（14日）如期現身，委員會將對她採取同樣的法律行動。

是次調查源於國會早前通過的透明法案，要求司法部公開與愛潑斯坦相關的所有刑事調查檔案。雖然克林頓過去曾對與愛潑斯坦的交往表示遺憾，並堅稱對其非法行為一無所知，目前亦無證據顯示克林頓涉及性販賣罪行，但科默強調：「沒人指控克林頓有錯，我們只是有疑問。」

克林頓的律師團隊周一已去信委員會，質疑相關傳票「無效且無法執行」，形容這只是特朗普指揮下、試圖令政治對手難堪的手段。