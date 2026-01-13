日韓領導人奈良會面   高市：推動兩國關係再升級

日本首相高市早苗與南韓總統李在明今天下午在高市的家鄉奈良會面。會談一開始，高市即表示希望以這次會面為契機，把今年打造為「推動日韓關係邁向更高層次的一年」。兩人繼去年10月在南韓慶州亞太經濟合作會議（APEC）後再次見面。



日本東京放送電視台（TBS）報道，高市致詞表示，「以這次總統來訪為起點，衷心期盼能把今年打造成日韓關係進一步邁向更高境界的一年」、「我與李總統再度確認，日韓應在推動雙邊關係向前發展的同時，加強合作、共同為地區穩定發揮應有角色」。

中日關係因高市早苗的「台灣有事」論而陷入低谷。韓聯社報道，南韓總統李在明與高市會面中表示，在近期中日矛盾升級的背景下，他向日方強調三國合作的重要性，備受矚目。



李在明還說，雙方在會談上就地區及國際性問題進行廣泛交流，並一致認為在瞬息萬變的國際局勢中，韓日和韓美日開展合作維護地區和平穩定極其重要。雙方還重申實現韓半島完全無核化和永久和平的意願，並商定在對朝政策上保持緊密合作。

據了解，雙方也將就美國特朗普政府動向，以及包含中國在內的區域情勢交換意見。