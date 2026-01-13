紐時揭美軍機偽裝民航機 空襲海上運毒船殺人 恐構成戰爭罪

美國《紐約時報》報道，五角大樓去年將一架軍用飛機偽裝成民用飛機，首次對一艘涉嫌走私毒品的船隻發動襲擊，造成11人死亡。報道稱，此舉涉嫌違反國際武裝衝突法，該法禁止戰鬥人員假裝平民身份以欺騙對手，這種行為被稱為「背信棄義」的戰爭罪行。

質疑犯戰爭罪行

美國總統特朗普去年9月2日在其社交平台Truth Social上發文，宣布這項軍事打擊行動。貼文稱，空襲目標是受到委內瑞拉時任總統馬杜羅控制的「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）販毒組織的成員，指該組織「犯下大規模謀殺、毒品走私、性販運以及暴力和恐怖行為」。

特朗普授權打擊海上運毒船引發爭議。路透社

特朗普在其社交平台Truth Social上發文，宣布軍事打擊海上運毒船行動。Truth Social

紐時揭美軍機偽裝成民用機，空襲海上運毒船。法新社

根據《紐約時報》報道，這架飛機被塗成民用飛機的模樣，彈藥隱藏在機身內部，而不是像通常那樣掛在機翼下。

雙重攻擊格殺2生還者

白宮證實，一名美國海軍上將在國防部長赫格塞思的授權下，下令對這艘船進行「雙重打擊」軍事行動，2次擊中目標。

《紐約時報》報道，在第一次襲擊中倖存的2名船員在抓住船隻殘骸時，似乎還向偽裝的飛機揮手，隨後在軍方的第2次襲擊中被擊斃。

自該次空襲以來，其他一些明顯帶有軍用特徵的飛機，包括MQ-9「死神」無人機，也被用於對船隻的空襲行動中。

美海上掃毒累殺107人

自去年9月以來，至少有107人在美軍至少30次「海上掃毒行動」中喪生，其中19宗發生在東太平洋，6宗發生在加勒比海，5宗發生在未知地點。

紐時稱，國會在與軍方領導人舉行的閉門簡報會上提出了有關軍事行動不公的質疑，但尚未就這一機密事項進行公開討論。