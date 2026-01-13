日探測船赴太平洋「南鳥島」試驗開採稀土

日本深海探測船「地球號」昨日啟程前往日本在太平洋最東端的珊瑚島「南鳥島」，展開全球首次海底稀土開採實驗。當地傳媒稱，若實驗成功，日本可望減少對中國稀土的依賴。

隸屬日本政府「地球號」昨日由靜岡市清水港出發，預計一周後抵達「南鳥島」日本專屬經濟水域。探測船將利用管道抽取6000米海底泥土，再運送至日本提煉稀土，實驗預料2月14日完成。

距離東京近2000公里的南鳥島，其深海泥土估計蘊含逾1600萬噸稀土，儲量是全球第三大，當中包括鏑、鋱等可用於生產電動車的金屬元素。不過這項實驗除了要克服開採技術困難外，總成本能否與中國產稀土競爭仍是未知之數。

目前，日本的稀土7成依靠中國進口。日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」論後，北京接連採取反制措施，中國商務部本月初更宣布，加強管制出口到日本的軍民兩用商品，包括部分稀土磁體，引起日方憂慮。

美國時間12日，七國集團（G7）將於華盛頓召開稀土等重要礦產相關財長會議。共同社報道，日本政府會上將介紹擺脫對華依賴的舉措，還將確認與G7和資源國合作，以期強化供應鏈。除了G7成員國外，澳洲及印度的財長也應邀出席會議。