Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日探測船赴太平洋「南鳥島」試驗開採稀土

即時國際
更新時間：09:25 2026-01-13 HKT
發佈時間：09:25 2026-01-13 HKT

日本深海探測船「地球號」昨日啟程前往日本在太平洋最東端的珊瑚島「南鳥島」，展開全球首次海底稀土開採實驗。當地傳媒稱，若實驗成功，日本可望減少對中國稀土的依賴。

實驗預料2月14日完成

隸屬日本政府「地球號」昨日由靜岡市清水港出發，預計一周後抵達「南鳥島」日本專屬經濟水域。探測船將利用管道抽取6000米海底泥土，再運送至日本提煉稀土，實驗預料2月14日完成。

距離東京近2000公里的南鳥島，其深海泥土估計蘊含逾1600萬噸稀土，儲量是全球第三大，當中包括鏑、鋱等可用於生產電動車的金屬元素。不過這項實驗除了要克服開採技術困難外，總成本能否與中國產稀土競爭仍是未知之數。

儲量是全球第三大

目前，日本的稀土7成依靠中國進口。日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」論後，北京接連採取反制措施，中國商務部本月初更宣布，加強管制出口到日本的軍民兩用商品，包括部分稀土磁體，引起日方憂慮。

美國時間12日，七國集團（G7）將於華盛頓召開稀土等重要礦產相關財長會議。共同社報道，日本政府會上將介紹擺脫對華依賴的舉措，還將確認與G7和資源國合作，以期強化供應鏈。除了G7成員國外，澳洲及印度的財長也應邀出席會議。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
21小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
20小時前
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
18小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一覽無遺 躺酒店床超嫵媚慶生 宣布名花有主度火辣晚上？
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一覽無遺 躺酒店床超嫵媚慶生 宣布名花有主度火辣晚上？
影視圈
13小時前
厄瓜多爾「觀鯨勝地」海灘驚變血腥刑場  5人頭被串起懸掛示眾
厄瓜多爾「觀鯨勝地」海灘驚變血腥刑場  5人頭被串起懸掛示眾
即時國際
5小時前
絕望坡店長貓「被救」到絕望 日爬三次太行山回家超崩潰︱有片
00:32
絕望坡店長貓「被救」到絕望 日爬三次太行山回家超崩潰︱有片
即時中國
3小時前
81歲「影壇梟雄」花百萬治癌 跟陳慧琳傳花邊新聞多年 開小紅書首爆二人真實關係
81歲「影壇梟雄」花百萬治癌 跟陳慧琳傳花邊新聞多年 開小紅書首爆二人真實關係
影視圈
11小時前
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
影視圈
16小時前
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
飲食
22小時前