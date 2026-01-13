伊朗示威｜特朗普宣布：即時對伊貿易夥伴加徵25%關稅 美促國民離開伊朗

伊朗反政府示威持續兩周，美國總統特朗普於當地周一（12日）突然宣布，對任何與伊朗有貿易往來的國家，即時徵收25%關稅，聲稱要向德黑蘭施壓，迫使其停止「對全國反政府示威的血腥鎮壓」。

關稅即時生效 中俄土巴料受影響

由於中國、巴西、土耳其及俄羅斯與德黑蘭有密切經貿往來，外界預期此舉將引發全球供應鏈動盪。



特朗普在社交平台表示，即日起，任何與伊朗開展業務的國家，其與美國的所有商業活動，都將被額外徵收25%關稅。不過，特朗普未有進一步界定「與伊朗開展業務」的範圍。

他又重申，如果伊朗當局持續對示威者動用致命武力，美方將不惜採取軍事行動。他形容伊朗政府已開始跨越他設定的「紅線」，其國安團隊正衡量多種「非常強硬」的選項。

《時代》：鎮壓恐釀6000死 醫院遺體橫陳

據人權組織指，截至今日，伊朗全國範圍內的示威死亡人數已上升至599人，當中包括超過500名示威者及近百名安保人員。社交平台瘋傳的片段顯示，德黑蘭郊區的卡里札克法醫中心（Kahrizak Forensic Medical Center）內外遺體橫陳，部分遺體因停屍間飽和而被暫放於停車場的藍色帆布上。

《時代》雜誌更報道指，根據首都德黑蘭幾間醫院的通報，以及一個由學者與專業人士組成的海外非正式團體計算，截至10日，死亡總數恐怕已達6000人。這項統計不包括當局沒送往醫院、而直接送至太平間的遺體，例如德黑蘭南部郊區卡里札克法醫中心地板及停車場堆放數百具屍體。

數以萬計民眾上街「反美」 國營電視播放畫面

伊朗官方宣布已「全面控制局勢」，並在今日組織數以萬計的親政府群眾上街反擊，高喊「美國去死」等口號，由國營電視台播出相關畫面。

面對美方的軍事威脅，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）展現雙軌姿態，一方面強調伊朗不求戰但已「全面備戰」，若遭攻擊將報復美軍基地；另一方面則透過阿曼（Oman）等中間人釋出談判意願。他批評美方干涉內政，指責暴力衝突是美、以兩國煽動的陰謀。

白宮方面則傳出，美軍特種部隊正密切監控伊朗局勢，特朗普將於今日（周二）將聽取國安簡報，現階段呈報特朗普的大多數選項會以「非動武」為主，例如宣布派航空母艦赴當地震懾德黑蘭，同時也評估對伊朗政權發動網路攻擊與資訊戰。

官員透露，美方的選項可能包括增強網上的反伊朗政府資訊、網攻伊朗軍民目標、對伊斯蘭神職政權施加更多制裁乃至軍事打擊。特朗普也可能首次授權向伊朗運送馬斯克旗下的「星鏈」衛星網絡服務，協助示威者繞過政府的斷網封鎖。由於性質屬初步討論，預料特朗普不致在會中做最後拍板。

儘管如此，美國已發布新警報，建議國民離開伊朗和注意就地避難。