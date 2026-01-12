Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

據報英國擬與歐洲盟友加強格陵蘭軍事部署 回應特朗普重視北極安全

即時國際
更新時間：05:14 2026-01-12 HKT
發佈時間：05:14 2026-01-12 HKT

彭博社周日引述知情人士報道，由英國及德國牽頭的一批歐洲國家，正商討加強在格陵蘭的軍事部署，以向美國總統特朗普展示歐洲對北極安全問題的高度重視。

英國或格陵蘭部署士兵

報道指，德國將提議設立一項北約（NATO）聯合特派團，以加強對北極地區的防衛。

每日電訊報指，英方已就向格陵蘭部署軍事力量一事，與多個歐洲盟友進行磋商。有關計劃仍處於初步階段，可能涉及部署英軍士兵、軍艦及軍機等。歐洲方面期望，透過加強集體防衛部署，足以說服美國總統特朗普放棄對格陵蘭的主權追求。

美國總統特朗普上周表示，美國「必須擁有」格陵蘭。路透社
美國總統特朗普上周表示，美國「必須擁有」格陵蘭。路透社

特朗普上周五表示，美國「必須擁有」格陵蘭，以防止俄羅斯或中國未來佔領該島。他多次聲稱俄羅斯及中國艦艇在格陵蘭附近活動，但有關說法已遭北歐國家否認。

另外，《金融時報》引述兩位接觸北約情報簡報的北歐高級外交官的話稱，近年在格陵蘭附近並沒有發現俄羅斯和中國船隻或潛艇的蹤跡。

德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）周日表示，北大西洋地區的安全憂慮，應在北約框架內討論解決。他說：「如果美國總統關注的是來自俄羅斯或中國艦艇或潛艇的威脅，我們當然可以在盟友之間共同尋找應對方案。」

瓦德富爾當時正於前往華盛頓途中，在冰島短暫停留。他預計於周一與美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）會面。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
16小時前
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
影視圈
12小時前
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
影視圈
12小時前
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
投資理財
17小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
16小時前
前TVB男星罕談喪妻後感情生活有暗示？自爆移民生活沉悶「跳老舞」消遣：好多女同學
前TVB男星罕談喪妻後感情生活有暗示？自爆移民生活沉悶「跳老舞」消遣：好多女同學
影視圈
19小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-10 15:42 HKT
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
影視圈
11小時前