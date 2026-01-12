據報英國擬與歐洲盟友加強格陵蘭軍事部署 回應特朗普重視北極安全

彭博社周日引述知情人士報道，由英國及德國牽頭的一批歐洲國家，正商討加強在格陵蘭的軍事部署，以向美國總統特朗普展示歐洲對北極安全問題的高度重視。

英國或格陵蘭部署士兵

報道指，德國將提議設立一項北約（NATO）聯合特派團，以加強對北極地區的防衛。

每日電訊報指，英方已就向格陵蘭部署軍事力量一事，與多個歐洲盟友進行磋商。有關計劃仍處於初步階段，可能涉及部署英軍士兵、軍艦及軍機等。歐洲方面期望，透過加強集體防衛部署，足以說服美國總統特朗普放棄對格陵蘭的主權追求。

美國總統特朗普上周表示，美國「必須擁有」格陵蘭。路透社

特朗普上周五表示，美國「必須擁有」格陵蘭，以防止俄羅斯或中國未來佔領該島。他多次聲稱俄羅斯及中國艦艇在格陵蘭附近活動，但有關說法已遭北歐國家否認。

另外，《金融時報》引述兩位接觸北約情報簡報的北歐高級外交官的話稱，近年在格陵蘭附近並沒有發現俄羅斯和中國船隻或潛艇的蹤跡。

德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）周日表示，北大西洋地區的安全憂慮，應在北約框架內討論解決。他說：「如果美國總統關注的是來自俄羅斯或中國艦艇或潛艇的威脅，我們當然可以在盟友之間共同尋找應對方案。」

瓦德富爾當時正於前往華盛頓途中，在冰島短暫停留。他預計於周一與美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）會面。