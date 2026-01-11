伊朗示威｜增至逾200人死亡 伊朗議長回應美國警告：勢必反擊

伊朗反政府示威蔓延全國，由於伊朗中斷互聯網、及電話服務，要了解伊朗示威情況相當困難。國外人士擔心，資訊封鎖會助長伊朗安全部門強硬派的氣焰，使他們發動血腥鎮壓。總部位於美國的「人權活動家新聞社」（Human Rights Activists News Agency）依靠伊朗境內活動人士交叉核實訊息，指出周日最新死亡人數為203人，其中162人是示威者，41人是安全部隊成員。該機構也承認收到了更多死亡人數的說法，目前仍在評估中。



伊朗國家電視台周日報道稱，在最新一輪騷亂中，伊斯法罕省有30名警察和安全部隊成員喪生，西部克爾曼沙赫省另有6人喪生。半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）則指出，全國各地的抗議活動中已有109名安全人員喪生。

成千上萬的民眾走上街頭，起因是表達對生活成本飆升和通貨膨脹的憤怒， 如今蔓延至全國100多個城市鄉鎮，演變為更廣泛的反政府示威。伊朗內政部表示，「騷亂」正在逐漸平息。總檢察長則警告稱，參與騷亂者可能面臨死刑。

美國總統特朗普早前警告，如果伊朗當局殺害抗議者，美國會「出手相救」。伊朗議長卡利巴夫在議會發表講話，反警告美國不要「誤判形勢」。曾是伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的指揮官的卡利巴夫說：「我們必須明確一點，如果伊朗遭到攻擊，被佔領土（以色列）以及所有美國基地和船隻都將是我們的合法打擊目標。」

議員開會高喊「美國去死」

據報道，一些議員衝上議會講台，高喊：「美國去死！」半島電視台記者阿薩迪分析指出，卡利巴夫的言論「至少在言辭上，標誌着局勢升級到了一個新的階段」。

《紐約時報》和《華爾街日報》周六晚間援引匿名美國官員稱，特朗普已被告知對伊朗發動軍事打擊的選項，但他尚未作出最後決定。美國國務院發出警告：「不要玩弄特朗普。他說到做到。」