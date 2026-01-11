殷墟發現中國最早「野生動物園」 3000年前商代已養珍禽異獸

3000多年前商代的「野生動物園」在河南省安陽殷墟王陵區被找到，祭祀坑內出土大量野生動物骨骼。經考證，這是中國迄今發現最早的人工飼養野生動物群。野生動物的集中出現與標準化處理，說明商代可能已形成完善的野生動物獲取、飼養與管理體系。

人民網引述據中國社會科學院考古研究所助理研究員李瀟檬介紹，新清理祭祀坑出土大量野生動物骨骼，經鑒定有象、聖水牛、鹿、狍、狼、虎、豹、狐狸、鬣羚、野豬、豪豬等，以及天鵝屬、鶴屬、雁屬、隼屬、雕屬等5個種屬的鳥類。

值得注意的是，部分動物骨骼的頸部或頭部附近掛著銅鈴。李瀟檬稱：「銅鈴是馴養的標識，表明這些動物可能並非臨時狩獵所得，應是商王等高級貴族園囿中專門飼養的珍禽異獸。」

祭祀坑內出土的動物種類十分豐富。其中，聖水牛坑為殷墟考古史上首次發現，以往僅發現過肢骨；4隻年齡各異的鹿交錯擠壓的完整鹿坑，也極其少見；人與象組合坑的發現，再次印證晚商時期河南地區有大象生存。