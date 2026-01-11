Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

殷墟發現中國最早「野生動物園」 3000年前商代已養珍禽異獸

即時國際
更新時間：18:18 2026-01-11 HKT
發佈時間：18:18 2026-01-11 HKT

3000多年前商代的「野生動物園」在河南省安陽殷墟王陵區被找到，祭祀坑內出土大量野生動物骨骼。經考證，這是中國迄今發現最早的人工飼養野生動物群。野生動物的集中出現與標準化處理，說明商代可能已形成完善的野生動物獲取、飼養與管理體系。

人民網引述據中國社會科學院考古研究所助理研究員李瀟檬介紹，新清理祭祀坑出土大量野生動物骨骼，經鑒定有象、聖水牛、鹿、狍、狼、虎、豹、狐狸、鬣羚、野豬、豪豬等，以及天鵝屬、鶴屬、雁屬、隼屬、雕屬等5個種屬的鳥類。

值得注意的是，部分動物骨骼的頸部或頭部附近掛著銅鈴。李瀟檬稱：「銅鈴是馴養的標識，表明這些動物可能並非臨時狩獵所得，應是商王等高級貴族園囿中專門飼養的珍禽異獸。」

祭祀坑內出土的動物種類十分豐富。其中，聖水牛坑為殷墟考古史上首次發現，以往僅發現過肢骨；4隻年齡各異的鹿交錯擠壓的完整鹿坑，也極其少見；人與象組合坑的發現，再次印證晚商時期河南地區有大象生存。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-10 15:42 HKT
消處處聯同警方交代案件。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town奪命火｜客廳起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突發
7小時前
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
影視圈
3小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
保健養生
9小時前
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
投資理財
7小時前
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
6小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
5小時前