南韓即食麵出口額破15億美元大關 兩年增5億

南韓關稅廳（海關）11日發布的初步統計數據顯示，去年南韓即食麵出口額同比增長21.8%，達到15.21億美元（約118.6億港元），首次突破15億美元關口。

南韓即食麵出口額2015年僅2.19億美元（約17億港元），2022年為7.65億美元（約59.6億港元），2023年增至9.52億美元（約74.2億港元），隨後1年間就增加逾5億美元。

網民表示在法國超市可輕易找到南韓即食麵。 X

隨著K-POP、韓劇等南韓文化在全球大受歡迎，南韓即食麵在海外的地位持續提升。南韓即食麵出口額自2014年以來連續11年增加，尤其是自2021年以來的五年間，年均增幅高達23%。

近期，英國牛津大學出版社編纂的《牛津英語詞典》還收錄了韓語「即食麵」的拼音「ramyeon」。

日本超市也有大量不同口味的南韓即食麵。 X

分析指出，美國特朗普政府推出的關稅對南韓即食麵出口產生明顯影響。2022年至2024年，對美即食麵出口年均增幅達到68%，去年僅有18.1%，低於即食麵出口整體增幅。自去年8月美方加徵15%的對等關稅以來，8月至12月對美即食麵出口額為1億美元，同比僅增1.4%。與此同時，對華出口大幅增加，去年激增47.9%，達3.85億美元，佔出口總額的25.3%。