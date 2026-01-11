Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓即食麵出口額破15億美元大關 兩年增5億

即時國際
更新時間：21:41 2026-01-11 HKT
發佈時間：21:41 2026-01-11 HKT

南韓關稅廳（海關）11日發布的初步統計數據顯示，去年南韓即食麵出口額同比增長21.8%，達到15.21億美元（約118.6億港元），首次突破15億美元關口。

南韓即食麵出口額2015年僅2.19億美元（約17億港元），2022年為7.65億美元（約59.6億港元），2023年增至9.52億美元（約74.2億港元），隨後1年間就增加逾5億美元。

網民表示在法國超市可輕易找到南韓即食麵。 X
網民表示在法國超市可輕易找到南韓即食麵。 X

隨著K-POP、韓劇等南韓文化在全球大受歡迎，南韓即食麵在海外的地位持續提升。南韓即食麵出口額自2014年以來連續11年增加，尤其是自2021年以來的五年間，年均增幅高達23%。

近期，英國牛津大學出版社編纂的《牛津英語詞典》還收錄了韓語「即食麵」的拼音「ramyeon」。

日本超市也有大量不同口味的南韓即食麵。 X
日本超市也有大量不同口味的南韓即食麵。 X

分析指出，美國特朗普政府推出的關稅對南韓即食麵出口產生明顯影響。2022年至2024年，對美即食麵出口年均增幅達到68%，去年僅有18.1%，低於即食麵出口整體增幅。自去年8月美方加徵15%的對等關稅以來，8月至12月對美即食麵出口額為1億美元，同比僅增1.4%。與此同時，對華出口大幅增加，去年激增47.9%，達3.85億美元，佔出口總額的25.3%。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
影視圈
4小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
8小時前
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
投資理財
10小時前
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
9小時前
帶客睇樓險闖民居｜業主震驚地產代理有鎖匙 稱簽約後已收回 促解釋交代
帶客睇樓險闖民居｜業主震驚地產代理有鎖匙 稱簽約後已收回 促解釋交代
突發
6小時前
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
影視圈
6小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-10 15:42 HKT
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
連鎖酒樓無限時海火鍋放題$268/位起！雞煲/牛頸脊/刺身 再位上鮑魚鵝掌+燕窩 任飲啤酒汽水 網民大讚︰好正
連鎖酒樓無限時海火鍋放題$268/位起！雞煲/牛頸脊/刺身 再位上鮑魚鵝掌+燕窩 任飲啤酒汽水 網民大讚︰好正
飲食
7小時前