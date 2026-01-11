陳志被捕︱柬埔寨釋不姑息跨國電騙訊號 已立案追究171名主犯刑責

跨國電騙集團主腦、太子集團始人陳志，上周三由柬埔寨遣返北京。柬埔寨打擊網絡詐騙委員會秘書處11日指出，將陳志移交中方處理，是釋放絕不姑息跨國電騙活動的訊號，當地法院目前已對36宗重大電信詐騙案件立案審理，171名主犯及其同夥被追究刑事責任。

今年已破獲7電詐據點

據《柬中時報》報道，反電詐委員會秘書處強調，執法機關持續深挖幕後組織，全面追查操縱電詐活動的有組織犯罪網絡。

通報指出，柬埔寨當局通過深入、系統偵查，已鎖定多宗詐騙案件的幕後主謀，並與中國執法機關開展合作，依法將太子集團創始人陳志逮捕並移交中方處理，向外界明確釋放出對跨國電詐犯罪「絕不姑息、堅決打擊」的強烈訊號。

反電詐委員會秘書處還通報，1月10日，暹粒省初級法院裁定，對3名涉嫌從事電詐犯罪的尼泊爾籍男子依法實施羈押，以推進相關司法程序。法院認定，3人以團夥形式、有明確分工實施詐騙，且情節嚴重。調查顯示，上述嫌犯冒充貸款公司，利用資訊技術手段，針對多個國家實施網路詐騙，作案時間自2025年10月持續至2026年1月7日。

秘書處同時披露，2026年1月1日至10日，在統一部署下，執法部門分別在金邊6處、暹粒1處展開集中清剿行動，共搗毀7個電詐窩點，拘留外籍嫌犯39人，其中包括韓國籍32人、中國籍4人、尼泊爾籍3人，並查獲大量涉案電子裝置。

反電詐委員會秘書處強調，所有案件均依據確鑿證據依法移送司法機關處理，充分體現柬埔寨在打擊電信詐騙問題上，持續保持高壓打擊、重拳整治、零容忍的執法態勢。