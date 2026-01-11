Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬斯克：7天內開放X演算法原始碼 回應歐盟監管壓力

即時國際
更新時間：15:23 2026-01-11 HKT
發佈時間：15:23 2026-01-11 HKT

科技大亨馬斯克（Elon Musk）今天表示，旗下社群媒體平台X將在7天內對公眾開放其全新演算法的原始碼，包括決定推薦哪些自然貼文（Organic Posts）與廣告貼文所使用的全部程式碼。

馬斯克（Elon Musk）在X發文表示：「這項作法將每4周重複一次，並附上詳盡的開發者筆記，以幫助大眾了解變動內容。」

相關新聞：馬斯克Grok爆AI不雅照爭議 限制未付費用戶生成影像

月馬斯克宣布X7天內開放演算法原始碼。
月馬斯克宣布X7天內開放演算法原始碼。

2025年7月，巴黎檢方以涉嫌演算法偏見及詐取數據，對X展開調查。X稱該「出於政治動機的刑事調查」，威脅使用者的言論自由。

歐盟委員會發言人雷尼爾（Thomas Regnier）8日對記者表示，本周較早前，歐盟委員會決定延長去年向X發出的資料保留命令，該命令涉及演算法以及非法內容的散布。

馬斯克持有的xAI，旗艦聊天機械人Grok遭指控生成不雅影像。路透社
馬斯克持有的xAI，旗艦聊天機械人Grok遭指控生成不雅影像。路透社

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-10 15:42 HKT
元朗Yoho Town單位起火，釀一死一傷。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town單位起火 釀1死1命危 逾400人疏散
突發
7小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
消處處聯同警方交代案件。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town奪命火｜客廳起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突發
4小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
20小時前
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
《蔣中正日記》解封｜自揭香港嫖妓細節 早洩、染性病等露骨色慾內容曝光
兩岸熱話
2026-01-10 15:41 HKT
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
22小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
21小時前