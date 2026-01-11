馬斯克：7天內開放X演算法原始碼 回應歐盟監管壓力

科技大亨馬斯克（Elon Musk）今天表示，旗下社群媒體平台X將在7天內對公眾開放其全新演算法的原始碼，包括決定推薦哪些自然貼文（Organic Posts）與廣告貼文所使用的全部程式碼。

馬斯克（Elon Musk）在X發文表示：「這項作法將每4周重複一次，並附上詳盡的開發者筆記，以幫助大眾了解變動內容。」

相關新聞：馬斯克Grok爆AI不雅照爭議 限制未付費用戶生成影像

月馬斯克宣布X7天內開放演算法原始碼。

2025年7月，巴黎檢方以涉嫌演算法偏見及詐取數據，對X展開調查。X稱該「出於政治動機的刑事調查」，威脅使用者的言論自由。

歐盟委員會發言人雷尼爾（Thomas Regnier）8日對記者表示，本周較早前，歐盟委員會決定延長去年向X發出的資料保留命令，該命令涉及演算法以及非法內容的散布。

馬斯克持有的xAI，旗艦聊天機械人Grok遭指控生成不雅影像。路透社