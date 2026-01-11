馬斯克：7天內開放X演算法原始碼 回應歐盟監管壓力
更新時間：15:23 2026-01-11 HKT
發佈時間：15:23 2026-01-11 HKT
發佈時間：15:23 2026-01-11 HKT
科技大亨馬斯克（Elon Musk）今天表示，旗下社群媒體平台X將在7天內對公眾開放其全新演算法的原始碼，包括決定推薦哪些自然貼文（Organic Posts）與廣告貼文所使用的全部程式碼。
馬斯克（Elon Musk）在X發文表示：「這項作法將每4周重複一次，並附上詳盡的開發者筆記，以幫助大眾了解變動內容。」
2025年7月，巴黎檢方以涉嫌演算法偏見及詐取數據，對X展開調查。X稱該「出於政治動機的刑事調查」，威脅使用者的言論自由。
歐盟委員會發言人雷尼爾（Thomas Regnier）8日對記者表示，本周較早前，歐盟委員會決定延長去年向X發出的資料保留命令，該命令涉及演算法以及非法內容的散布。
