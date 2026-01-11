Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

無人機入侵事件 金與正：南韓無法擺脫重大侵權挑釁責任

更新時間：12:20 2026-01-11 HKT
發佈時間：12:20 2026-01-11 HKT

北韓指控南韓派遣無人機進入北韓領空，據朝中社11日報道，北韓勞動黨中央委員會副部長金與正稱，南韓無人機侵犯北韓領空是明確無疑的事實，南韓當局務必對該事件作出具體說明。

須作出具體說明

金與正在談話中表示，此次事態的本質並不在於行為主體是軍方還是民間。南韓國防部發表官方立場稱無意挑釁或刺激北韓，是明智的選擇。她威脅道，如果南韓將來繼續選擇作出挑釁，由此招致的可怕事態恐難以承受。

北韓官方公佈南韓無人機墮毀現場照片。路透社
南韓國防部前一天就北韓主張南韓無人機曾在本月4日及去年9月侵入其領空一事表示，經核查，相關日期並無軍方操作無人機的情況，南韓無意對北韓進行挑釁或刺激，並稱將就「疑似民用無人機」的情況展開深入調查。此外，總統李在明已就可能存在民用無人機活動一事作出指示，要求由軍方和警方組成聯合調查組開展調查。

金與正還強調，無人機所記錄的視頻資料包括鈾礦和我方邊境哨所。即使是民間所為，作為國家安全主體的韓當局也無法擺脫相關責任。

