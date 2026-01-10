半導體公司課長跳槽前洩資料予競爭對手 千葉縣55歲台女被捕

一名曾任職於日本半導體公司的55歲台籍女子陳心彤，被指控在辭職前將顧客資料等，經電郵外洩給同業競爭對手。這名女子涉違反不正當競爭防止法，被千葉縣警方拘捕。

據千葉電視台報道，被捕女子居住在橫濱市，台灣出身，在千葉縣內一家半導體相關公司任職營業課長至2024年7月。她在辭職前夕刻意透過電子郵件，將含有客戶資訊、產品作業流程等重要電子資料傳送給日本國內的同業競爭對手公司。

陳女接受調查時否認指控，稱「不認為透過電子郵件寄送文件有甚麼不妥」。但警方認為他明顯是為了讓接收資料的公司獲利而洩漏情報，正進一步調查。