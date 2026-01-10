伊朗示威 | 人權組織指62死逾2300人被捕 特朗普再警告軍事打擊

伊朗周五深夜再度爆發新一波抗議行動，民眾不顧當局實施網絡封鎖及血腥鎮壓，在德黑蘭西北部地區集結示威。伊朗人權組織指，迄今為止，示威浪潮已造成至少62人死亡，另有超過2300人被捕。美國總統特朗普表示，伊朗已陷入「大麻煩」，並再次警告他可能下令進行軍事打擊，揚言：「你們最好別開槍，因為我們也會開槍。」

示威者高喊「哈梅內伊去死」

最新影片顯示，在德黑蘭的薩達塔巴德區，民眾敲擊鍋碗高喊反政府口號，包括「打倒最高領袖哈梅內伊」，同時有許多汽車按喇叭表達支持。有數百人在德黑蘭遊行，其中一女子大喊：「哈梅內伊去死」，其他口號還包括支持1979年被推翻君主制的口號。

社交媒體上流傳的畫面顯示，德黑蘭其他地區也出現類似抗議活動。設於伊朗境外的波斯語電視頻道影片顯示，東部城市麥什赫德、北部的大不里士，以及聖城科姆均見大批民眾參與示威活動。

杜拜與伊朗至少17班機取消

杜拜機場網站顯示，至少有17班杜拜與伊朗之間的航班取消。

伊朗人權組織HRANA指，自12月28日示威開始以來，已有至少62人死亡，其中包括14名安全部隊人員和48名抗議者。

特朗普周五指出，面臨大規模抗議的伊朗已陷入「大麻煩」，並再次警告他可能下令進行軍事打擊。

特朗普：我們也會開槍

特朗普說：「伊朗麻煩大了。在我看來，人民正在接管一些城市，就在幾週前，沒有人認為這種情況真的可能發生。」

當被問及對伊朗領導人要說甚麼時，特朗普說：「你們最好別開槍，因為我們也會開槍。如果他們像過去一樣開始殺人，我們就會介入，這不代表要落地，但要狠狠地打他們痛處。」

在霍士新聞的訪談中，特朗普甚至暗示86歲的哈梅內伊可能正考慮離開伊朗，「他想去某個地方」。

然而，特朗普表明，他不傾向會見駐美前王儲、前伊朗國王巴列維之子禮薩，這顯示他打算先觀察危機的發展，再決定支持反對派領袖。

伊朗最高領袖誓言不退讓

伊朗最高領袖哈梅內伊在電視演說中誓言不退讓，指控示威者代表海外及美國的反對派團體行事，檢察官甚至威脅，破壞行為或與安全部隊發生衝突者將面臨死

刑。

伊朗駐聯合國大使指責華盛頓「破壞穩定」，並指責其將和平抗議轉變為暴力、顛覆行為。

伊朗資訊與通訊科技部表示，關閉網絡的決定是「由有關安全部門在該國當前情況下做出的」。

英法德領導人促克制

法國、英國和德國領導人發表聯合聲明，譴責有抗議者被殺害，並敦促伊朗當局克制。

聯合國發言人杜賈里克表示，聯合國對這場示威浪潮有生命損失感到非常震驚，指世界任何地方的人都有和平示威的權利，政府有責任保護這項權利，並確保該權利被尊重。