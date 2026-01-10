Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒馬杜羅｜特朗普：取消次輪對委軍事行動 稱關係改善 美軍扣押運油輪增至五艘

即時國際
更新時間：08:15 2026-01-10 HKT
發佈時間：08:15 2026-01-10 HKT

美國總統特朗普周五（9日）在社交平台宣布，決定取消針對委內瑞拉的第二輪軍事行動。他表示，由於委內瑞拉正與美方緊密合作重建能源基建，加上大批政治犯獲釋，兩國合作關係已見改善，認為目前無必要發動進一步軍事打擊。

晤能源巨頭商修復基建 下周會晤馬查多

特朗普同日與多家主要能源公司高層會晤，商討修復委內瑞拉遭受重創的石油及天然氣設施。據悉，修復工程涉及巨額資金，特朗普預期短期內可就籌資及重建達成協議。此外，他在接受霍士新聞訪問時透露，計劃於下周會晤委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）。特朗普此前曾質疑馬查多非適當領導人選，此次會晤被視為向反對派釋出認可信號。

美軍加勒比海扣押運油輪「奧利娜」號

軍事行動雖暫緩，但經濟制裁及海上封鎖持續升溫。美軍南方司令部公布，周五黎明前在加勒比海扣押運油輪「奧利娜」號（Olina），這是美方近數周內扣押的第五艘運油輪。

國土安全部長諾姆指，該輪屬懷疑運載禁運石油的「影子船隊」成員。據《華爾街日報》報道，「奧利娜」號原名「米納瓦M」號（Minerva M），曾因運載俄羅斯石油而名列美方制裁名單。

代總統：委國從未被征服

在委內瑞拉首都加拉加斯，當局周四為美軍突襲行動中喪生的軍方人員舉行悼念儀式。獲馬杜羅指派為臨時代理總統的羅德里格斯（Jorge Rodríguez）強硬回應特朗普的「接管論」，強調委國從未被征服。

同日，羅德里格斯會見中國駐委內瑞拉大使藍虎。她感謝中方對美國強行抓捕馬杜羅夫婦及侵略行徑的譴責，並對中方維護多邊體系的堅定立場表示讚賞。

 

