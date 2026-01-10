菲律賓宿霧垃圾山崩塌釀2死 數十員工被埋 失蹤人數或達35人

菲律賓中部宿霧市發生嚴重垃圾山崩塌事故。位於該市比納利烏（Binaliw）的一個民營垃圾掩埋場，於昨日（8日）下午突然發生大規模坍塌。一座約四層樓高的垃圾山瞬間崩瀉，將正在現場工作的數十名清潔工人及多棟建築物活埋。英國《天空新聞》報道，截至今日（9日）傍晚，當地官員證實死亡人數已增至2人，仍有約30至36人失蹤。

四層樓高垃圾山傾瀉 壓毀員工宿舍

事發於周四下午約4時17分，當時該私人經營的垃圾場正照常運作。據目擊者描述，原本堆積如山、高達四層樓的廢棄物突然如山體滑坡般向下傾瀉，威力巨大，瞬間將下方的員工宿舍、辦公室及維修車間壓毀。

菲律賓中部宿霧市發生嚴重垃圾山崩塌事故。

由於垃圾場內部持續釋放高濃度的甲烷氣體，任何火花均可能引發大規模燃燒甚至爆炸，救援人員在動用挖掘設備及切割工具時必須極為小心，令搜救進度受阻。

有生還員工心有餘悸表示，事發前曾有人向操作機械的同事大喊警告，惟因現場機器運作聲音太大，警告聲被掩蓋，導致多人避難不及。

甲烷威脅 搜救困難

宿霧市長內斯托爾（Nestor Archival）表示，救援行動已徹夜進行，目前共救出14人，其中一人在送院途中不治，今日下午搜救人員再於瓦礫中發現一名25歲工程師的遺體。現時仍有數百名救援人員在場搜救，包括警方、消防及海岸防衛隊的K9搜救犬隊。

由於垃圾場內部持續釋放高濃度的甲烷氣體，任何火花均可能引發大規模燃燒甚至爆炸，救援人員在動用挖掘設備及切割工具時必須極為小心，令搜救進度受阻。市長直言：「這不像一般的山體滑坡，垃圾堆底部非常鬆軟，挖掘工作極具挑戰。」

疑連日大雨釀禍 官員批設施非法

初步調查顯示，宿霧一帶早前曾受熱帶氣旋及連日大雨影響，可能導致垃圾山地基鬆動。不過，有當地市議員質疑事故涉及管理不善，指出該處本應只是衛生掩埋場，實際上卻演變成非法的開放式垃圾場。

目前，失蹤者家屬仍在現場焦急等候消息。當局表示搜救行動將會無間斷進行，直至尋獲所有失蹤者為止。