全球首次︱日本下周日海底稀土試採 圖擺脫依賴中國供應？

稀土是各新科技產品關鍵材料，中國在全球稀土領域佔據主導地位。中日關係因高市早苗「台灣有事」論而變得緊張。日本將於11日展開號稱全球首見的海底稀土試採計畫，預計在水深6000米深海處開採，盼降低對中國的依賴。



法新社報道，日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）將派遣深海科學鑽探船「地球號」（Chikyu）啟航前往南鳥島，此處是位於東京東南方約1950公的珊瑚環礁。

稀土包括釤（Sm）、鐿（Yb）、鋱（Tb）等17種金屬元素，應用於電動車、智慧手機、飛彈、風力渦輪機等產業所需的關鍵磁鐵，涉及工業、科技、地緣政治和經濟，屬於高度戰略性資源。中國掌握全球7成稀土產量，曾經為了反制美國關稅措施而限制出口。中國政府周二（6日）宣布加強管制出口到日本的軍民兩用品項。

日本專屬經濟區蘊藏或逾1600萬噸

JAMSTEC上月曾發布聲明說，「地球號」的任務是「我國實現本土稀土產業化的第一步」。該機構強調，以這個海面下深度進行試採實屬全球首見。

南鳥島周圍屬於日本專屬經濟區（EEZ），據估計蘊藏超過1600萬噸稀土。日經新聞披露，蘊藏量位居全球第三。



據報道，礦藏含有製造手機和電動車必備的高強度磁鐵鏑以及用於雷射器的釔，礦藏量據估算分別足夠使用730年和780年。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）研究員上砂貴裕接受法新社訪問表示：「日本若能持續穩定從南鳥島周圍提取稀土，將有助確保關鍵產業的本土供應鏈安全無虞。對高市政府而言，這也將是大幅降低供應鏈對中國依賴的重要戰略資產。」



根據JAMSTEC，在試採任務期間，地球號會將管線伸入水中，確保安裝在管線前端的「採礦機」能抵達海床採集富含稀土的泥巴。計畫預計持續到2月14日。