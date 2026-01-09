中韓關係︱李在明下周訪日 於奈良縣與高市早苗會晤有玄機？

南韓總統李在明周三（7日）結束訪華之旅。今日（9日），日韓兩國政府亦宣布，李在明將於下周二至三（13日至14日）訪問日本奈良縣，據悉，奈良縣正是日本首相高市早苗的家鄉。日本共同社報道，李在明計畫13日與高市早苗舉行首腦會談並共進晚餐。這是日韓首腦互訪「穿梭外交」的一環，李在明將繼去年8月之後再次訪日。



日本官房長官木原稔在記者會上表示，「期待此訪成為旨在面向未來穩定發展日韓關係的重要溝通機會。」木原強調，「當前的戰略環境下，日韓和日韓美合作的重要性進一步增強。」



南韓總統府稱「將鞏固面向未來穩定發展韓日關係的基調」，表示除國際局勢外，還將就「經濟、社會、文化等直接關係到市民生活的領域加強協作」進行協商。

據報道，兩國首腦將於14日上午共同出席親善活動，下午李在明將啟程回國。去年10月高市在韓國慶州與李在明會談，同年11月兩人在訪問地南非會晤，反復開展首腦間對話。



對於李在明訪華後不久就訪日，中國外交部發言人毛寧今日表示，李在明訪問日本是韓日之間的事情，不作評論。毛寧強調，國與國之間的交往應當有利於維護地區的和平穩定。