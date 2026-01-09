Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國中學前校長士巴拿毆傷「情敵」副校長 內幕：二人搭上同一女教師

即時國際
更新時間：16:43 2026-01-09 HKT
發佈時間：15:51 2026-01-09 HKT

英國南威爾斯發生一宗讓人驚訝的校園醜聞，當地一間天主教中學的前校長因得知自己的情婦搭上該校副校長，憤而用板手（香港俗稱士巴拿）打傷「情敵」。

校長持扳手從副校長背後突襲

事件發生於2025年3月，地點是南威爾斯托巴特港（Port Talbot）的聖若瑟天主教中學暨六年級中心（St Joseph’s Catholic School and Sixth Form Centre）。據英國《鏡報》近日報道，當時副校長派克（Richard Pyke）正坐在辦公室椅上，背對54歲前校長費頓（Anthony John Felton）時突遭攻擊。法院指，事發前兩人關係友好，均是學校資深教職員。

相關閲讀：戴卓爾夫人百歲冥壽 新書爆料她曾有2段婚外情

竟因情婦吃醋動手

調查顯示，費頓早前與一名年輕女教師發展婚外情，並在交往期間育有一子。然而，該名女教師其後在一次學校前往波蘭奧斯威辛（Auschwitz）的旅行後，與副校長暗中交往。費頓得知後情緒失控，憤而持扳手行兇。  

費頓的妻子瑪麗亞（Maria）同樣在校任教，事前對丈夫與同事的婚外情毫不知情。案件審理後，法庭裁定費頓意圖造成嚴重身體傷害罪成，判監2年4個月。他實際服刑約5個月，去年夏季獲早釋，須佩戴電子手環並遵守禁制令，不得與派克接觸。  
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
影視圈
7小時前
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
71歲「TVB富貴綠葉」身形再度暴瘦惹人憂 曾自爆與子疏離慘被嫌棄？
影視圈
9小時前
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
22小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
5小時前
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
19小時前
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
7小時前
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
影視圈
5小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT