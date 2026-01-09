英國中學前校長士巴拿毆傷「情敵」副校長 內幕：二人搭上同一女教師
更新時間：16:43 2026-01-09 HKT
發佈時間：15:51 2026-01-09 HKT
英國南威爾斯發生一宗讓人驚訝的校園醜聞，當地一間天主教中學的前校長因得知自己的情婦搭上該校副校長，憤而用板手（香港俗稱士巴拿）打傷「情敵」。
校長持扳手從副校長背後突襲
事件發生於2025年3月，地點是南威爾斯托巴特港（Port Talbot）的聖若瑟天主教中學暨六年級中心（St Joseph’s Catholic School and Sixth Form Centre）。據英國《鏡報》近日報道，當時副校長派克（Richard Pyke）正坐在辦公室椅上，背對54歲前校長費頓（Anthony John Felton）時突遭攻擊。法院指，事發前兩人關係友好，均是學校資深教職員。
竟因情婦吃醋動手
調查顯示，費頓早前與一名年輕女教師發展婚外情，並在交往期間育有一子。然而，該名女教師其後在一次學校前往波蘭奧斯威辛（Auschwitz）的旅行後，與副校長暗中交往。費頓得知後情緒失控，憤而持扳手行兇。
費頓的妻子瑪麗亞（Maria）同樣在校任教，事前對丈夫與同事的婚外情毫不知情。案件審理後，法庭裁定費頓意圖造成嚴重身體傷害罪成，判監2年4個月。他實際服刑約5個月，去年夏季獲早釋，須佩戴電子手環並遵守禁制令，不得與派克接觸。
