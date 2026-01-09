Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一文看特朗普政府退出66個國際組織名單 多涉對抗氣候變化工作 被批短視

更新時間：07:30 2026-01-09 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-09 HKT

白宮於本周三投下外交震撼彈，美國總統特朗普正式簽署總統備忘錄，宣布美國將退出多達66個國際組織及機構，理由是這些組織「浪費資源」及「威脅國家主權」。是次「退群」行動牽涉範圍極廣，這份名單主要針對氣候變化、勞工權益、人權及性別平等相關議題的組織，令國際社會對全球合作前景深感憂慮。

清算「覺醒」倡議 指威脅美主權

特朗普在備忘錄中明確指示，要求暫停美國對這66個國際組織、機構及委員會的所有支持。特朗普政府將這些議題標籤為迎合多元化的「覺醒」（Woke）倡議，認為其功能重疊且管理不善。據悉，被點名的組織包括聯合國人口基金、多個涉及非洲事務的特別機制，以及多個與氣候合作相關的平台。

特朗普政府一口氣退出66個國際組織，多涉對抗氣候變化工作，被批短視 。
二次退出氣候公約 國際合作恐癱瘓

在名單中，最受矚目的是確立全球氣候談判基礎的《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）。該公約自1992年簽署以來，一直是《巴黎協定》的根基。由於特朗普一向將氣候變化視為「騙局」，自去年重返白宮後已宣布退出《巴黎協定》，如今連母約亦一併背棄。

此外，專門提供氣候科學評估的「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）亦在名單之列。專家警告，美國作為全球主要排放國及經濟體，其退出將令抑制溫室氣體的努力受阻，更會給予其他國家藉口推遲減排承諾。

針對美方的激進舉動，前白宮國家氣候顧問麥卡錫批評此舉「短視、令人尷尬且愚蠢」，認為這會削弱美國在國際舞台上的影響力。中國外交部發言人毛寧昨日亦回應指，美國「退群」已非新鮮事，強調唯有多邊體系有效運行，才能防止「強權即真理」的叢林法則蔓延。

事實上，特朗普回朝後已先後宣布退出聯合國教科文組織、世界衛生組織及聯合國人權理事會。是次大規模撤出，被視為其「美國優先」政策的終極體現。

 

