加拿大總理卡尼下周訪華5天 2017年來首位加國總理訪京

加拿大總理卡尼（Mark Carney）辦公室周三表示，卡尼將於1月13日至17日訪問中國，成為自2017年以來首位訪華的加拿大總理。

卡尼辦公室指，訪華期間將加強雙方在貿易、能源、農業及國際安全等領域的接觸。中國目前是加拿大第二大貿易夥伴。

卡尼去年10月在南韓與中國國家主席習近平會面後，同意訪華，並多次強調有必要在雙邊關係持續惡化多年後，重新啟動全面對話。加拿大農業部長去年11月訪華一周後亦表示，行程顯示雙邊關係開始回暖，對深受關稅衝擊的農民及油菜籽出口商尤為重要。

加中關係近年因貿易爭端轉趨緊張。加拿大於去年對中國電動車徵收100%關稅後，中方今年8月宣布對加拿大油菜籽實施初步反傾銷關稅措施。油菜籽為加拿大重要農產品，中國亦是主要出口市場之一。