Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加拿大總理卡尼下周訪華5天 2017年來首位加國總理訪京

即時國際
更新時間：11:04 2026-01-08 HKT
發佈時間：11:04 2026-01-08 HKT

加拿大總理卡尼（Mark Carney）辦公室周三表示，卡尼將於1月13日至17日訪問中國，成為自2017年以來首位訪華的加拿大總理。

卡尼辦公室指，訪華期間將加強雙方在貿易、能源、農業及國際安全等領域的接觸。中國目前是加拿大第二大貿易夥伴。

卡尼去年10月在南韓與中國國家主席習近平會面後，同意訪華，並多次強調有必要在雙邊關係持續惡化多年後，重新啟動全面對話。加拿大農業部長去年11月訪華一周後亦表示，行程顯示雙邊關係開始回暖，對深受關稅衝擊的農民及油菜籽出口商尤為重要。

加中關係近年因貿易爭端轉趨緊張。加拿大於去年對中國電動車徵收100%關稅後，中方今年8月宣布對加拿大油菜籽實施初步反傾銷關稅措施。油菜籽為加拿大重要農產品，中國亦是主要出口市場之一。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-07 10:59 HKT
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
00:56
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
17小時前
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
影視圈
12小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
17小時前
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
飲食
16小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
19小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
19小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
15小時前
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
飲食
18小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
18小時前