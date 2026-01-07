美國簽證保證金｜擴至38國 申請入境須繳最多11.7萬港元

美國政府週二新增25個國家，要求赴美簽證申請人須繳交最高1.5萬美元（約11.7萬港元）保證金，令相關國家增至38個。新增國家的保證金要求將於1月21日生效。

美國務院領事司周期二（1月6日）在官網發布最新通知，最新納入名單的25個國家包括阿爾及利亞、安哥拉、安提瓜和巴布達等；此前已被列入的13個國家則包括不丹、博茨瓦納等。

美國將要求特定國家旅客入境須繳最高1.5萬美元保證金，以打擊逾期居留。法新社

美國國務院上周才低調於travel.state.gov網站公布，新增不丹、博茨瓦納、中非共和國、畿內亞、畿內亞比紹、納米比亞及土庫曼，1月1日起實施簽證保證金。分析指出，這項要求幾乎令申請美國簽證變得難以負擔。

特朗普政府近日一直收緊入境政策，此前已要求所有需申請簽證的外國公民必須親身面談，且須申報多年社交媒體紀錄，還要調查本人與家屬過往的旅行與居住情況。

美國官員為保證金制度辯護稱，金額介乎5,000至1.5萬美元不等，有助確保特定國家的公民不會逾期停留。當局強調，繳交保證金並不代表一定能獲發簽證，若簽證被拒，或獲取簽證日後證明已遵守簽證條件，保證金將可退還。