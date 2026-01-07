Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國簽證保證金｜擴至38國 申請入境須繳最多11.7萬港元

即時國際
更新時間：17:08 2026-01-07 HKT
發佈時間：17:08 2026-01-07 HKT

 

美國政府週二新增25個國家，要求赴美簽證申請人須繳交最高1.5萬美元（約11.7萬港元）保證金，令相關國家增至38個。新增國家的保證金要求將於1月21日生效。

美國務院領事司周期二（1月6日）在官網發布最新通知，最新納入名單的25個國家包括阿爾及利亞、安哥拉、安提瓜和巴布達等；此前已被列入的13個國家則包括不丹、博茨瓦納等。

美國將要求特定國家旅客入境須繳最高1.5萬美元保證金，以打擊逾期居留。法新社
美國將要求特定國家旅客入境須繳最高1.5萬美元保證金，以打擊逾期居留。法新社

美國國務院上周才低調於travel.state.gov網站公布，新增不丹、博茨瓦納、中非共和國、畿內亞、畿內亞比紹、納米比亞及土庫曼，1月1日起實施簽證保證金。分析指出，這項要求幾乎令申請美國簽證變得難以負擔。

特朗普政府近日一直收緊入境政策，此前已要求所有需申請簽證的外國公民必須親身面談，且須申報多年社交媒體紀錄，還要調查本人與家屬過往的旅行與居住情況。

美國官員為保證金制度辯護稱，金額介乎5,000至1.5萬美元不等，有助確保特定國家的公民不會逾期停留。當局強調，繳交保證金並不代表一定能獲發簽證，若簽證被拒，或獲取簽證日後證明已遵守簽證條件，保證金將可退還。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
19小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
7小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
突發
2小時前
獨家｜「鬼油站」高調賣廣告半價有禮送 《星島》放蛇直擊加油裝置簡陋防火零設防
突發
9小時前
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
影視圈
1小時前
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
影視圈
2026-01-06 16:03 HKT
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
2026-01-06 11:47 HKT