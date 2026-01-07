加州迪士尼｜正義爸阻插隊遭暴打拒還手 老婆：他怕妻兒被列入黑名單

美國加州迪士尼樂園傳出流血事件，一名父親帶着孩子去遊玩，因為制止一名男子插隊，遭對方暴力攻擊，臉部傷至需要縫針。但他為免連累妻兒，堅決不還手。

事件去年12月30日下午2時左右發生，一名來自華盛頓州的父親，帶著孩子在「奪寶奇兵」主題遊樂設施時，突然遇上一群人插隊，聲稱「要與排在前面的家人會合」。

傷者眉骨位置要縫數針。 Reddit user Wittwitbarista

該名父親發現有人插隊後立即出聲制止，卻遭到插隊男子攻擊。目擊者在國外論壇Reddit上發文，雖然有許多民眾發現後上前阻擋，然而插隊男還是打了那名父親好幾下。後來插隊男往後退，正當大家以為攻擊結束時，沒想到他突然跳了起來，給對方猛烈的最後一擊，捱打父親眉骨位置受傷。

警口方指傷者接受急救後繼續留在迪士尼玩。 Reddit user Stvrlightt199

一名自稱是被攻擊者妻子的女網友，後來也在Reddit公開受傷，只見傷者臉上受傷，眼睛對上縫了複數針，留下一道很深的傷痕。女網友表示：「他不想家人全被迪士尼樂園列為入黑名單，所以他都沒有還手。」

安那翰警方對外證實事件，稱一群人在主題遊樂設施排隊時，因為另外一群人插隊發生衝突，起初口角繼而動武，一名男子受傷，現場接受急救後繼續留在遊樂園，另一名男子則已逃離現場，目前仍在追尋其下落，懷疑其是來自南加州的市民。