Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加州迪士尼｜正義爸阻插隊遭暴打拒還手 老婆：他怕妻兒被列入黑名單

即時國際
更新時間：15:20 2026-01-07 HKT
發佈時間：15:20 2026-01-07 HKT

美國加州迪士尼樂園傳出流血事件，一名父親帶着孩子去遊玩，因為制止一名男子插隊，遭對方暴力攻擊，臉部傷至需要縫針。但他為免連累妻兒，堅決不還手。

事件去年12月30日下午2時左右發生，一名來自華盛頓州的父親，帶著孩子在「奪寶奇兵」主題遊樂設施時，突然遇上一群人插隊，聲稱「要與排在前面的家人會合」。

傷者眉骨位置要縫數針。 Reddit user Wittwitbarista
傷者眉骨位置要縫數針。 Reddit user Wittwitbarista

該名父親發現有人插隊後立即出聲制止，卻遭到插隊男子攻擊。目擊者在國外論壇Reddit上發文，雖然有許多民眾發現後上前阻擋，然而插隊男還是打了那名父親好幾下。後來插隊男往後退，正當大家以為攻擊結束時，沒想到他突然跳了起來，給對方猛烈的最後一擊，捱打父親眉骨位置受傷。

警口方指傷者接受急救後繼續留在迪士尼玩。 Reddit user Stvrlightt199
警口方指傷者接受急救後繼續留在迪士尼玩。 Reddit user Stvrlightt199

一名自稱是被攻擊者妻子的女網友，後來也在Reddit公開受傷，只見傷者臉上受傷，眼睛對上縫了複數針，留下一道很深的傷痕。女網友表示：「他不想家人全被迪士尼樂園列為入黑名單，所以他都沒有還手。」

安那翰警方對外證實事件，稱一群人在主題遊樂設施排隊時，因為另外一群人插隊發生衝突，起初口角繼而動武，一名男子受傷，現場接受急救後繼續留在遊樂園，另一名男子則已逃離現場，目前仍在追尋其下落，懷疑其是來自南加州的市民。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
17小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
5小時前
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
影視圈
6小時前
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
即時國際
7小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
2026-01-06 11:47 HKT
獨家｜「鬼油站」高調賣廣告半價有禮送 《星島》放蛇直擊加油裝置簡陋防火零設防
突發
8小時前
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染。網圖
00:42
雀巢能恩、惠氏ILLUMA21個批次嬰幼兒配方奶粉疑受蠟樣芽孢桿菌污染 雀巢：沒收到任何不適報告
社會
18小時前
居屋2025｜東涌裕豐苑或享大嶼山海景 150萬上車做業主 惟交通配套不足？即睇呎價/交通/校網
居屋2025｜東涌裕豐苑或享大嶼山海景 150萬上車做業主 惟交通配套不足？即睇呎價/交通/校網
社會
8小時前