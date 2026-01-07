生擒馬杜羅︱僅1/3美民支持襲委國 特朗普支持率42%

周一完成的網上民調顯示，美國採取軍事行動逼使委總統下台，僅獲約三分之一美國民眾支持，共和黨內有65%支持，民主黨和獨立人士的支持率則為11%與23%。另外，72%的民眾擔心會過度介入這個南美國家。特朗普的整體支持率為42%。

相關新聞：生擒馬杜羅｜美媒爆CIA密件 倡特朗普棄馬查多 推委內瑞拉代總統掌權

美國政治新聞網POLITICO報道，美國官員已告訴委國女代理總統羅德里格斯，美方希望她至少採取3項措施，包括遏制毒品流通，驅逐伊朗、古巴等反美國家特工或網絡，並且停止銷售石油給美國對手。美國官員也希望羅德里格斯最終能推動自由選舉並讓出權力。但美官員強調選舉並非逼在眉睫。