Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒馬杜羅︱僅1/3美民支持襲委國 特朗普支持率42%

即時國際
更新時間：09:26 2026-01-07 HKT
發佈時間：09:26 2026-01-07 HKT

周一完成的網上民調顯示，美國採取軍事行動逼使委總統下台，僅獲約三分之一美國民眾支持，共和黨內有65%支持，民主黨和獨立人士的支持率則為11%與23%。另外，72%的民眾擔心會過度介入這個南美國家。特朗普的整體支持率為42%。

相關新聞：生擒馬杜羅｜美媒爆CIA密件 倡特朗普棄馬查多 推委內瑞拉代總統掌權

美國政治新聞網POLITICO報道，美國官員已告訴委國女代理總統羅德里格斯，美方希望她至少採取3項措施，包括遏制毒品流通，驅逐伊朗、古巴等反美國家特工或網絡，並且停止銷售石油給美國對手。美國官員也希望羅德里格斯最終能推動自由選舉並讓出權力。但美官員強調選舉並非逼在眉睫。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
11小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
22小時前
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
2026-01-05 19:30 HKT
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
20小時前
法新社
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
即時國際
1小時前
尋秦記丨陳國邦再演「李斯」因潮文爆紅 原是理科高材生想做工程師 移居泰國愛女讀貴族學校
尋秦記丨陳國邦再演「李斯」因潮文爆紅 原是理科高材生想做工程師 移居泰國愛女讀貴族學校
影視圈
22小時前
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
01:24
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
影視圈
16小時前
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT