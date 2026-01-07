生擒馬杜羅｜行動致24名委國士兵喪生 總檢察長批美方犯「戰爭罪行」

美緝捕馬杜羅行動死傷慘重 古委兩軍逾50人亡 特朗普轟民主黨不領情：他們多年來都想抓這傢伙

美國軍方上周末發動代號緝捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的軍事行動，傷亡數字進一步擴大。據美方及委國官員披露，行動中至少有24名委內瑞拉安全部隊成員喪生；古巴政府亦證實有32名派駐當地的官員及警察殉職。美總統特朗普周二開腔，炮轟民主黨人對行動成功表現酸溜溜，批評對方「不領情」。

古委兩軍傷亡慘重

這場在深夜發動的閃電突襲，旨在將面臨聯邦毒品指控的馬杜羅帶回美國受審。委內瑞拉總檢察長薩博（Tarek William Saab）直指行動中有多名官員及平民遇害，批評美方的行為是「戰爭罪行」，檢察機關將展開正式調查。委內瑞拉軍方在社交媒體發布哀悼影片，畫面顯示卡拉卡斯上空有美軍戰機飛過，地面則有被炸毀的裝甲車殘骸，氣氛哀戚。

美總統特朗普周二開腔，炮轟民主黨人對行動成功表現酸溜溜，批評對方「不領情」。美聯社

古巴政府早前亦宣佈，有32名駐委的部隊人員在行動中死亡，全國哀悼兩天。馬杜羅已於周一在美國法院過堂，對毒品走私指控拒不認罪。

特朗普邀功 斥對手哲學不同

特朗普周二在華盛頓出席共和黨會議前，對民主黨的批評作出反擊。他指前總統拜登任內亦曾要求逮捕馬杜羅，甚至在卸任前加碼懸賞，而他自己在去年8月將懸賞金額倍增至5000萬美元。特朗普語帶不滿地表示，民主黨應該說聲「做得好、恭喜」，「他們多年來都一直想抓這傢伙，如果他們做得好，我也會為國家感到高興，可惜他們的哲學太不同」。

美欲染指委國石油 哥國格陵蘭人人自危

隨著馬杜羅倒台，美方對拉美地區的強硬擴張主義引發國際社會焦慮。特朗普表明，美方現時將會「接管」委內瑞拉政策，並施壓要求該國向美國能源公司開放石油儲備。

與此同時，美國與鄰國哥倫比亞的關係亦降至冰點。特朗普早前威脅會因毒品問題對哥國採取軍事行動，更辱罵哥國總統是「喜歡製造毒品的病人」。哥倫比亞外長維亞維森西奧（Rosa Villavicencio）周二向美方提出正式抗議。

此外，特朗普近期再次提出「購買格陵蘭」的構想，聲稱是為了美國安全利益。此舉觸發歐洲盟友強烈反彈，法國、德國、英國、波蘭及丹麥等國首腦周二發表聯合聲明，強調「格陵蘭屬於格陵蘭人」，主權問題不容侵犯。

國內民調兩極 逾九成美民認領袖應由委人選

儘管軍事行動成功抓捕馬杜羅，但美國國內民意相當分歧。《華盛頓郵報》最新民調顯示，支持與反對派遣美軍抓捕馬杜羅的受訪者各佔四成；而接近九成的美國人認為，委內瑞拉的未來領袖應由該國人民自行決定，約45%人反對美國直接控制委國並指派新政府。