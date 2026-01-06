Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒馬杜羅｜羅德里格斯宣誓就任臨時總統 馬杜羅兒子表態支持

即時國際
更新時間：03:56 2026-01-06 HKT
發佈時間：03:56 2026-01-06 HKT

委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）當地時間周一（5日）在加拉加斯國民議會正式宣誓，就任臨時總統。宣誓儀式由她的哥哥、國民議會新任議長豪爾赫·羅德里格斯（Jorge Rodriguez）主持，馬杜羅兒子亦到場支持。

羅德里格斯在就職演說中表示，委內瑞拉願意與美國合作，但同時堅持國家「和平、發展、主權與未來」的權利。國民議會議員在會議中高呼「Vamos Nico」支持被拘押的總統馬杜羅（Nicolas Maduro），並向其妻子席莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）的空座致以起立鼓掌的敬意。

馬杜羅的兒子尼古拉斯·馬杜羅·格拉（Nicolas Maduro Guerra）亦在議會上發表講話，稱其父仍為「總統馬杜羅」，並呼籲釋放父母。他表示將「無條件支持」羅德里格斯及其家族，承諾「請放心，我和我的家人都會支持你們」，強調家族將協助維持國家穩定。

相關新聞：生擒馬杜羅︱馬杜羅夫婦否認控罪 庭上稱「我是正直的人，我仍是委國總統」

馬杜羅夫婦日前被美國抓獲後，周一在美國紐約首次出庭受審，兩人均否認指控。

