生擒馬杜羅｜委內瑞拉總統府附近傳出密集槍聲 數小時前臨時總統就任

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍閃電逮捕後，副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣誓就任臨時總統甫數小時後，當地時間5日晚上八時許，首都卡拉卡斯總統府附近傳出密集槍聲和爆炸聲。



委首都上空據稱出現無人機，另有報告稱可能出現無人機或飛機的飛行聲響，引發防空系統啟動，安全部隊亦開火還擊，部分區域已斷電。委內瑞拉政府尚未就此發表聲明。



委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）當地時間周一（5日）在加拉加斯國民議會正式宣誓，就任臨時總統。宣誓儀式由她的哥哥、國民議會新任議長豪爾赫·羅德里格斯（Jorge Rodriguez）主持，馬杜羅兒子亦到場支持。

羅德里格斯在就職演說中表示，委內瑞拉願意與美國合作，但同時堅持國家「和平、發展、主權與未來」的權利。國民議會議員在會議中高呼「Vamos Nico」支持被拘押的總統馬杜羅（Nicolas Maduro），並向其妻子席莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）的空座致以起立鼓掌的敬意。

羅德里格斯宣誓就任臨時總統，堅持國家「和平、發展、主權與未來」的權利。法新社

馬杜羅的兒子尼古拉斯·馬杜羅·格拉（Nicolas Maduro Guerra）亦在議會上發表講話，稱其父仍為「總統馬杜羅」，並呼籲釋放父母。他表示將「無條件支持」羅德里格斯及其家族，承諾「請放心，我和我的家人都會支持你們」，強調家族將協助維持國家穩定。

相關新聞：生擒馬杜羅︱馬杜羅夫婦否認控罪 庭上稱「我是正直的人，我仍是委國總統」

馬杜羅夫婦日前被美國抓獲後，周一在美國紐約首次出庭受審，兩人均否認指控。