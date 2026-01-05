Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本認知障礙長者將達700百萬 專家籲防範資產風險

即時國際
更新時間：18:00 2026-01-05 HKT
發佈時間：18:00 2026-01-05 HKT

日本有認知障礙長者數目持續上升，專家預料到2030年前後，全國認知障礙症患者將達700萬人，佔65歲以上長者約12%。隨着高齡化問題惡化，認知障礙症長者的理財安全逐漸成為社會焦點。  

隨著認知障礙症患者增加 長者詐騙案件增加。路透社
日本長者頻陷收養及投資騙局

專家指出，認知障礙症會影響記憶力與判斷力，使長者容易成為詐騙或濫用收養制度的受害者。據報，《朝日新聞》揭露部分詐騙者利用日本領養制度漏洞，透過與高齡失智者建立收養關係，藉此取得其股票及資產。東京法院近年裁定兩宗類似案件無效，涉案老人均患認知障礙症。  

愛媛大學家庭法名譽教授宮崎幹雄表示，政府應盡早建立「理財安全網」，包括在收養程序中強制提供醫療證明，確保長者具備行為能力。 

相關閲讀：投資騙案｜詐騙日本老翁約150萬港元 2台男在日被捕

除收養詐騙外，日本各地投資詐騙亦頻傳。靜岡縣一名70多歲婦人，被誘騙投資損失逾1100萬日圓（約54.6萬港元）；神奈川縣一名男子則損失5300萬日圓（約263萬港元）。專家指出，日本長者普遍不願和家人談錢，令詐騙更易得逞。  

目前，日本雖設有監護人制度，可由法定代表人代管長者財產，但實際普及率偏低。由於銀行在認知障礙診斷後會凍結帳戶，專家建議家庭及早簽訂家族信託協議或開設「家庭支援投資帳戶」，以確保長者資產能在安全及透明的監管下運用。

 

