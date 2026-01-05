瑞士酒吧大火︱24名罹難者確認身份 最小僅14歲

瑞士瓦萊州滑雪度假勝地克萊恩─蒙塔納市一家酒吧在元旦凌晨發生嚴重火警，造成至少40人死亡、逾百人受傷。警方周日（4日）表示，已確認24名罹難者身份，當中包括多名青少年，最年輕的僅14歲。

親人朋友悲痛欲絕。美聯社

罹難及受傷者大部分為青少年。美聯社

10名死者為瑞士公民

瓦萊州警方指，在最新確認身份的16名死者中，有10人是瑞士公民，另包括兩名意大利人、一名意大利移民、一名法國人、一名羅馬尼亞人及一名土耳其人。警方未公布具體身份資料。加上上周六（3日）已確認的8人，至今已有24名死者獲確認。

當局透露，目前年紀最小的是一名14歲瑞士少女，另有兩名15歲少女罹難，其餘死者包括10名16至18歲的青少年、兩名分別為20歲及31歲的瑞士男子，以及一名39歲法國男子。

需數日以DNA確認身份

事發於1月1日凌晨，火警猛烈燃燒，導致現場多人被困。大部分傷者傷勢嚴重，不少遺體亦被焚毀，需數日以DNA檢測確認身份。

初步調查顯示，火警疑由煙火棒或蠟燭點燃天花結構引致。目前兩名酒吧負責人已被立案調查，涉嫌過失殺人、過失導致傷亡及過失縱火等罪名。警方正持續調查事故詳細經過及責任歸屬。

