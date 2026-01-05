生擒馬杜羅 | 委內瑞拉未來局勢如何發展　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍

美國總統特朗普上周六（3日）派美軍特種部隊生擒委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）並押到紐約受審後，表明將接管委國，直到順利完成權力移交為止。特朗普並警告委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez），若不做對的事，將會付出可能比馬杜羅更嚴重的代價。



羅德里格斯隨即於周日（4日）晚呼籲與美國建立「平衡且互相尊重」的關係，並邀請美國政府共同制定合作議程。究竟這個石油資源豐富、卻長期動盪的國家將走向何方，目前仍難以判斷。



美國《紐約時報》警告，歷史經驗顯示，推翻一個政權只是開始，真正的風險在於「接下來怎麼辦」。該報直言，若美國未能妥善規劃「後馬杜羅時代」，委內瑞拉恐將重蹈利比亞、伊拉克等國的覆轍，陷入長期混亂，而美國也可能被迫承擔一場規模龐大、前景不明的國家重建工程。

《紐時》回顧，2011年北約主導的軍事行動成功推翻利比亞強人卡達菲（Muammar Gaddafi）政權，但由於缺乏後續治理與地面力量介入，利比亞至今仍陷於分裂與內戰狀態，成為難民與非法移民前往歐洲的主要跳板。

強人卡達菲被推翻後，利比亞至今仍陷於分裂與內戰狀態。法新社

馬杜羅並押到紐約受審。路透社

美軍上周六空襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，觸發多次爆炸。路透社

特朗普警告，若有必要，美國已準備好向委內瑞拉發動更大規模的第二波攻擊。法新社

單靠空襲無法帶來穩定

該報指出，若沒有能夠維持秩序、協調派系、促成政治過渡的力量介入，單靠空襲無法帶來穩定結果。而如今，美國在委內瑞拉的行動，正引發同樣的疑問。

《紐時》強調，「抓了就走」或許適用於戰術行動，但在地緣政治層面卻極其危險。事緣沒有地面存在與長期規劃，美國將難以塑造委內瑞拉未來的政治走向，更難同時兼顧美國自身利益與委內瑞拉人民的需求。

但特朗普並未淡化風險，反而坦言美國將「接管這個國家，直到實現安全、有序的權力過渡」，並警告不能讓其他勢力趁亂奪權。他甚至表示，若有必要，美國已準備好發動更大規模的第二波攻擊，並不排除派遣地面部隊。

美如何「管理」委內瑞拉受關注

《紐時》形容，這等於公開暗示，美國可能正走向自伊拉克與阿富汗戰爭以來，最大規模的國家建設任務。然而，《紐時》指出，特朗普政府究竟打算如何「管理」委內瑞拉，目前仍毫無清楚說法。其中，是否已與馬杜羅政權殘餘達成協議？美國會試圖推動重新選舉嗎？它會試圖罷免更多政府或軍方高級官員，並迫使他們在美國接受審訊嗎？這些關鍵問題至今沒有答案。

另外，針對羅德里格斯表示要邀請美國政府共同制定合作議程，英國廣播公司（BBC）指出，這是否意味羅德里格斯會放棄權力以換取避免重蹈馬杜羅的覆轍？或上台後與美國結盟，例如允許美國更多地取得其豐富的石油儲備？如果是這樣，那些長期以來指責美國具有帝國主義傾向的馬杜羅盟友，以及憎恨馬杜羅政權的委內瑞拉反對派，又會如何反應？

而《紐時》提醒，對於一向高舉「美國優先」、反對海外介入的「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤而言，長期接管委內瑞拉恐怕難以獲得一致支持。

或觸發內部武裝衝突

《紐時》同時指出，儘管許多委內瑞拉人會為馬杜羅下台而歡呼，但他仍擁有大量武裝盟友，這些勢力長期依靠暴力鎮壓、操控選舉與毒品交易維持權力。

而親馬杜羅與反馬杜羅勢力之間的角力，可能引發新一輪混亂，甚至演變為內部武裝衝突。

根據聯合國難民署資料，已有近800萬名委內瑞拉人逃離祖國，是全球規模最大的流離失所危機之一。

若局勢惹惡化 恐掀新一波難民潮

《紐時》警告，若局勢進一步惡化，委內瑞拉這個約2800萬人口的國家，恐再掀起新一波難民潮，動搖整個拉丁美洲的穩定。

該報認為，如果最終結果是委內瑞拉迎來一個更自由、更健全的政府，這段歷史或許會肯定特朗普促成轉變的角色。但若事與願違，委內瑞拉反而演變成更加動盪、充滿暴力與不穩定因素的地區，那麼，向來熱衷將個人印記刻在歷史事件上的特朗普，其名字也將長期與這場混亂緊密相連。