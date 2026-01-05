Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空襲委內瑞拉 | 美軍空襲波及民宅 有平民死亡 社區房屋受損

委內瑞拉首都卡拉卡斯附近小鎮數名居民指，上周六美軍空襲及抓捕總統馬杜羅行動造成當地部分民宅受損或遭到摧毀。官方通報有人喪生，但至今為數不詳。

50歲計程摩托車司機馬洛拉（Jonatan Mallora），以及他的鄰居、年輕小販阿爾瓦雷茲（Angel Alvarez）表示，上周六清晨他們被住家社區內爆炸聲響驚醒。當地位於卡拉卡斯以北約31公里的拉圭拉州。

空襲委內瑞拉︱中企被要求暫停營業 當地九成中國人來自廣東

迄未公布死傷數字

委內瑞拉當局表示，美軍空襲波及拉圭拉州、卡拉卡斯，以及毗鄰的米蘭達州和阿拉瓜州，造成包括軍人、平民和大部分馬杜羅保安團隊在內的人員死亡。但死傷數字目前尚未公布。

美軍攻擊鄰近一所海軍學院時，馬洛拉和阿爾瓦雷茲居住的羅慕洛加耶哥斯區受到波及。

馬洛拉站在屋頂已經遭到摧毀的自家公寓廢墟中說：「孩子們能夠保住小命純屬僥倖。」他表示，他和24歲女兒、22歲兒子及時逃離，均未受傷。

居民：能活下來實屬奇蹟

阿爾瓦雷茲檢視因彈片而受損的自宅牆壁和水塔，慶幸家中還有備用水槽，而且房子沒有像馬洛拉家那樣嚴重受損。在水源不穩定的國家，水塔不可或缺。

阿爾瓦雷茲回憶聽見巨大聲響後，自己於慌亂中在住處來回奔跑說：「我們真的不知道該怎麼辦，這種被攻擊的經歷，我絕不希望任何人遇到。我們能活下來，簡直是奇蹟。」

