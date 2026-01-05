Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

丹麥首相敦促特朗普停止威脅吞併格陵蘭言論

即時國際
更新時間：07:57 2026-01-05 HKT
發佈時間：07:57 2026-01-05 HKT

丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）要求美國總統特朗普停止威脅美國接管格陵蘭的言論，強調美國無權吞併丹麥任何一個地區。

特朗普周日接受訪問時稱，委內瑞拉可能不會是美國幹預的最後一個國家，並稱「我們絕對需要格陵蘭島」。特朗普過去多次提出格陵蘭應成為美國一部分，理由包括其戰略地理位置及豐富礦產資源，並曾拒絕排除以武力取得控制權的可能性。

弗雷德里克森在丹麥政府網站發表聲明，表示正「非常直接」地向美國發出警告 。她指出，丹麥及格陵蘭同為北約成員，受集體防禦機制保障，丹麥亦早已與美國簽訂防務協議，允許美方在格陵蘭設施駐軍，並已加大對北極地區的安全投資。她強調：「我強烈敦促美國停止對一個歷史悠久的親密盟友以及另一個國家和人民的威脅，這兩個國家和人民已經非常明確地表示，他們不會被出賣。」

格陵蘭自治政府總理尼爾森批評了特朗普的言論。法新社
格陵蘭自治政府總理尼爾森批評了特朗普的言論。法新社

另外，格陵蘭自治政府總理尼爾森批評了特朗普的言論。他指：「當美國總統說『我們需要格陵蘭』，並將我們與委內瑞拉和軍事干預聯繫起來時，這不僅是錯誤的，而且是不尊重人的。」

格陵蘭人口約5.7萬，自1979年起實行高度自治，惟外交與防務仍由丹麥負責。雖然多數格陵蘭民眾支持長遠脫離丹麥獨立，但民調顯示，當地社會對成為美國一部分普遍持強烈反對態度。

格陵蘭民調顯示，當地社會對成為美國一部分普遍持強烈反對態度。路透社
格陵蘭民調顯示，當地社會對成為美國一部分普遍持強烈反對態度。路透社

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
00:56
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
9小時前
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
影視圈
9小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
14小時前
01:35
警冚元朗製毒工場｜被捕男歌手「狗毛」曾參與《全民造星》 唱歌彈結他功力被大讚
突發
15小時前
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
00:40
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
影視圈
9小時前
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
01:00
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
影視圈
9小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
2小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
16小時前
委內瑞拉總統馬杜羅穿的NIKE TECH運動服成為熱話。美聯社/NIKE
空襲委內瑞拉︱馬杜羅被捕運動服成亮點 網民：Nike變最大贏家
即時國際
11小時前