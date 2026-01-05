丹麥首相敦促特朗普停止威脅吞併格陵蘭言論

丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）要求美國總統特朗普停止威脅美國接管格陵蘭的言論，強調美國無權吞併丹麥任何一個地區。

特朗普周日接受訪問時稱，委內瑞拉可能不會是美國幹預的最後一個國家，並稱「我們絕對需要格陵蘭島」。特朗普過去多次提出格陵蘭應成為美國一部分，理由包括其戰略地理位置及豐富礦產資源，並曾拒絕排除以武力取得控制權的可能性。

弗雷德里克森在丹麥政府網站發表聲明，表示正「非常直接」地向美國發出警告 。她指出，丹麥及格陵蘭同為北約成員，受集體防禦機制保障，丹麥亦早已與美國簽訂防務協議，允許美方在格陵蘭設施駐軍，並已加大對北極地區的安全投資。她強調：「我強烈敦促美國停止對一個歷史悠久的親密盟友以及另一個國家和人民的威脅，這兩個國家和人民已經非常明確地表示，他們不會被出賣。」

另外，格陵蘭自治政府總理尼爾森批評了特朗普的言論。他指：「當美國總統說『我們需要格陵蘭』，並將我們與委內瑞拉和軍事干預聯繫起來時，這不僅是錯誤的，而且是不尊重人的。」

格陵蘭人口約5.7萬，自1979年起實行高度自治，惟外交與防務仍由丹麥負責。雖然多數格陵蘭民眾支持長遠脫離丹麥獨立，但民調顯示，當地社會對成為美國一部分普遍持強烈反對態度。

