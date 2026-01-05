Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空襲委內瑞拉｜委國防部長：馬杜羅保安團隊大量傷亡 呼籲民眾恢復日常生活

即時國際
更新時間：04:29 2026-01-05 HKT
發佈時間：04:29 2026-01-05 HKT

委內瑞拉國防部長洛佩斯（Vladimir Padrino López）週日（4日）透過電視發表聲明，譴責美國拘捕總統馬杜羅及其妻子的行動是「懦弱的綁架」，並稱行動導致「馬杜羅保安團隊大部分成員、士兵及無辜平民被冷血殺害」。

洛佩斯指出，這次突襲造成的傷亡規模巨大，其中包括軍方與平民，但具體數字及身份尚未完全核實。據《紐約時報》報道，一處公寓大樓遭襲擊，至少造成40人傷亡，但目前尚不清楚死傷者中平民與軍方人員比例。

洛佩斯稱，該國已啟動全面戰備狀態，委軍方將繼續動用一切可用力量，維護軍事防禦、國內秩序及和平，以對抗帝國主義侵略，確保國家的自由、獨立和主權。

他同時呼籲委內瑞拉民眾恢復日常生活，包括工作、貿易及教育活動，強調「今天發生在委內瑞拉的事，也可能發生在任何國家或政府身上」。普拉迪諾表示，軍方將支持副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）擔任代理領導人，維持國家運作與秩序。

