空襲委內瑞拉｜特朗普：考慮支持反對派領袖馬查多 馬查多稱反對派已準備好接管委國

美國總統特朗普表示，正考慮是否支持委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）接掌委內瑞拉政權。特朗普接受霍士新聞訪問時被問及，是否會支持目前身在挪威的馬查多接任總統，他回應稱：「我們現在得考慮一下。」馬查多發聲明指，反對派已準備好接管政權。

馬查多：自由的時刻已經來臨

特朗普指，委內瑞拉目前仍設有副總統職位，並質疑總統馬杜羅的連任合法性，形容其當選「簡直是恥辱」。他又表示，馬杜羅被拘捕「釋放出一個訊號」，顯示美國不會再「被人擺佈」。特朗普同時將行動與打擊毒品掛鈎，指美國每年有數十萬人死於毒品問題，強調「我們不會再容許這種情況發生」。

馬查多社交平台發表聲明，並以「委內瑞拉人，自由的時刻已經來臨」作為帖文標題。她表示，委內瑞拉總統馬杜羅因其對委內瑞拉人民和許多其他國家公民犯下的滔天罪行而面臨國際司法審判。她稱，鑑於馬杜羅拒絕接受談判解決方案，美國政府已履行承諾，採取行動以維護法治。

她又表示，反對派領袖岡薩雷斯（Edmundo González）應即時接任總統職務。馬查多承諾，反對派將恢復國內秩序，並釋放所有政治犯。她在聲明最後強調：「我們奮鬥多年，付出了一切，而這一切都是值得的。該發生的事情，正在發生。」

馬查多上月在挪威露面。路透社

美國有委內瑞拉民眾高舉馬查多的海報。美聯社

現年56歲的馬查多自2024年總統選舉後一直藏身，最近一次公開露面是在上月前往挪威，領取諾貝爾和平獎。她早前於12月中接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，明言「完全支持」特朗普政府對委內瑞拉施壓的策略，並表示歡迎「施加更大的壓力，迫使馬杜羅下台。」

馬查多形容特朗普是「西半球自由的捍衛者」，並代表委內瑞拉人民對其政府表示感謝。