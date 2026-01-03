空襲委內瑞拉｜特朗普4天前批捕等天氣轉好 半夜從睡房拖走馬杜羅夫婦

美國1月3日空襲委內瑞拉，並將該國領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻弗洛雷斯（Cilia Flores）。美國有線電視新聞網（CNN）引述兩名知情人士透露，馬杜羅夫婦在半夜熟睡時被捕，遭實施突襲行動的美軍從臥室拖走。

馬杜羅夫婦睡夢中被抓

特朗普在幾個月前就已授權在委內瑞拉開展秘密行動，據指中央情報局（CIA）成功追蹤到馬杜羅的位置，特朗普幾天前批准了對馬杜羅的逮捕行動，由美國陸軍三角洲特種部隊（Delta Force）執行。

委內瑞拉政府支持者上街高舉馬杜羅肖像。 路透社

美軍空襲委內瑞拉後，支持者上加拉加斯街頭聲援馬杜羅。 路透社

委內瑞拉首都加拉加斯街頭一幅馬杜羅壁畫。 路透社

消息指馬杜羅面臨刑事審判。 路透社資料圖

特朗普透過霍士新聞表示，他一周前曾與馬杜羅通電話，告訴他「你必須放棄，你必須投降」。美方原本打算4天前採取行動，但特朗普說天氣不太理想，「天氣必須完美⋯⋯突然間天氣放晴，我們就行動了」。

他還補充說，他們抓獲馬杜羅時，他們身處的地方，「其說是房子不如說是堡壘，四周全是堅固的鋼鐵」。他說美方少數人受傷，「有幾個人中彈」，但他們情況不錯，美方無人死亡。

特朗普也公佈關於美軍抓捕馬杜羅的細節，表示他實時觀看美國特種部隊抓捕馬杜羅的行動，稱就像看了一場「電視秀」，看到了「每一個細節」。

白宮幕僚長威爾斯（Susan Wiles）早前接受《名利場》雜誌採訪時曾表示，美國對委內瑞拉的軍事打擊需要國會批准。不過， 消息人士稱，特朗普政府事後才通知國會領導層和關鍵委員會。

美國司法部長邦迧（Pam Bondi）宣布已在紐約的法庭入稟起訴馬杜羅夫婦毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、持有機槍及破壞性裝置罪，以及針對美國的持有機槍及破壞性裝置陰謀罪。

委內瑞拉常駐聯合國代表團已致函聯合國安理會本月輪值主席、索馬里常駐聯合國代表奧斯曼，強烈譴責美國對委內瑞拉發動「殘暴、無理且單方面」的武裝侵略，並提出安理會召開緊急會議等4項要求。