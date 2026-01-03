Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空襲委內瑞拉︱特朗普稱已抓獲馬杜羅夫婦 參議員：將在美國接受刑事審判

即時國際
更新時間：17:45 2026-01-03 HKT
發佈時間：17:33 2026-01-03 HKT

美國總統特朗普下令空襲委內瑞拉，軍事行動震驚全球。據悉，首輪空襲持續約1小時，目前不清楚委內瑞拉總統馬杜羅的行蹤。最新消息指，特朗普表示，美國成功對委內瑞拉及其領導人馬杜羅實施大規模打擊行動。馬杜羅及其妻子已被抓獲並帶離該國。

委內瑞拉副總統德爾西羅德里格斯（Delcy Rodríguez）表示，當局目前尚不清楚馬杜羅及其夫人的下落。羅德里格斯在與委內瑞拉國家電視台VTV的通話中說：「我們要求證明他還活着。」她指美國的攻擊已造成委內瑞拉各地官員、軍人和平民喪生。

猶他州共和黨藉參議員麥克·李（Mike Lee）表示，國務卿魯比奧告訴他，馬杜羅已被美國抓獲，將在美國接受刑事審判。預計美國不會在委內瑞拉採取進一步行動中。

相關新聞：空襲委內瑞拉｜【持續更新】目標包括國防部、軍用機場等 首輪轟炸持續約1小時

此外，央視報道，美軍空襲委內瑞拉時，委國國防部長洛佩斯當時身處遇襲空軍基地，消息指他已在軍事行動中身亡。

委國國防部長身處空軍基地

相關新聞：委內瑞拉空襲｜總統馬杜羅宣布國家進入緊急狀態並動員國防軍 稱拒絕接受美國「軍事侵略」

哥倫比亞總統佩特羅3日在社交媒體發文，公布已知的委內瑞拉當天遭襲情況。

佩特羅在帖文表示，包括議會所在建築、加拉加斯中央城區以及埃爾阿蒂約機場在內的至少10處目標遭到轟炸。位於卡蒂亞拉馬爾的山地軍營和伊格羅特直升機軍事基地等被摧毀。此外，加拉加斯南部區域斷電。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 內地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突發
5小時前
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
飲食
7小時前
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
01:22
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
影視圈
9小時前
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
影視圈
8小時前
委內瑞拉首都傳爆炸聲 美媒指特朗普下令空襲
00:16
空襲委內瑞拉｜【持續更新】特朗普下令轟國防部、軍用機場等 首輪攻擊約1小時
即時國際
10分鐘前
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-02 11:34 HKT
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
4小時前
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
減肥運動
2026-01-01 16:05 HKT