委內瑞拉空襲｜美商業航班被禁止進入委國領空 特朗普曾聽取國家安全簡報

當地時間1月3日，美國聯邦航空局以「軍事活動正在進行中」為由，禁止美國商業航班進入委內瑞拉領空。據紐約時報，美國總統特朗普目前正在佛羅里達州的海湖莊園。另據白宮消息，當地時間1月2日晚，特朗普聽取了國家安全簡報。

據內媒央視新聞報道，在委內瑞拉加拉加斯的消息人士稱，美軍對委內瑞拉境內的本輪轟炸目前已經結束，持續約1小時。轟炸地點包括委軍用機場、國防部、港口等目標。

當天稍早時，委內瑞拉首都加拉加斯傳出爆炸聲，隨後響起防空警報。有目擊者稱，多宗爆炸發生在加拉加斯南部的軍事設施附近，據稱相關地區已斷電。還有消息稱，加拉加斯上空有直升機盤旋，部分地區的電信服務中斷。

近期美委局勢持續緊張，前不久美國總統特朗普透露稱，2025年12月對委內瑞拉海岸一處疑似毒品裝載碼頭發動打擊，委內瑞拉總統馬杜羅在新年接受一場專訪時對此回應稱，將過幾天談論這個問題。

此前特朗普還宣稱2025年12月中旬起將對所有受制裁油輪實施全面的封鎖。目前，美國海岸警衛隊已成功扣押至少兩艘油輪並追擊多艘。