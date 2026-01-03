委內瑞拉首都傳爆炸聲 美媒指特朗普下令空襲
更新時間：14:47 2026-01-03 HKT
發佈時間：14:47 2026-01-03 HKT
委內瑞拉與美國的緊張局勢不斷升級之際，委內瑞拉首都加拉加斯周六凌晨傳出爆炸巨響，濃煙滾滾升起。多個外媒採訪團隊目擊爆炸。
美媒引述官員稱，特朗普下令空襲委內瑞拉軍事設施等目標。委內瑞拉已宣布進入緊急狀態。
美聯社報道，加拉加斯至少發生7次爆炸，並聽到低空飛行的飛機聲，該市南部靠近一個主要軍事基地的地區停電。
美國有線電視新聞網（CNN）報道，第一次爆炸發生在當地凌晨1時50分左右。CNN東北頻道記者埃爾南德斯說：「其中一次爆炸威力巨大，爆炸後我的窗戶都震動了。」
