瑞士刑法新增跟蹤騷擾罪 可判監禁或罰款

自1月1日起，瑞士刑法納入跟蹤騷擾（Stalking），列為獨立的刑事犯罪。凡持續追蹤、騷擾他人的行為，最高可判監3年或以罰款代替監禁。瑞士相關案件有上升的趨勢，瑞士聯邦政府期盼藉此加強對受害人的法律保護。

根據瑞士犯罪防治機構（SKPPSC）於2022年進行的調查，約有2%的瑞士人口表示，過去5年內曾遭受跟蹤騷擾。跟蹤騷擾並非僅發生於特定族群，而是存在於各社會階層，影響不同性別組合的男性與女性。施害者多半並非陌生人，約41%的案件施害者為前伴侶。整體而言，男性跟蹤女性的案例，明顯多於女性跟蹤男性。

瑞士國會早前通過將跟蹤騷擾納人刑法。路透社

多涉前伴侶跟蹤

SKPPSC指出，跟蹤騷擾的動機相當複雜，常見動機包括報復、仇恨，以及對認可與關注的強烈需求。其中不少案件發生在親密關係破裂之後，例如施害者無法接受伴侶或配偶提出分居或分手，或無法面對欲建立親密關係的對象明確拒絕。

另有案例顯示，部分施害者因自認遭受不公平對待，如被解僱或遭排擠，進而將內心不滿轉化為持續性的騷擾行為。

極端騷亂長達數十年

也有施害者並非針對特定私人關係，而是因缺乏社會關注，轉而跟蹤知名人士或經常受到注目的人士，試圖藉此獲得存在感與注意力。

在時間長度方面，跟蹤騷擾往往並非短暫事件，而可能持續數月，甚至延續數年。極端情況下，受害者承受的騷擾時間可長達數十年，對心理健康、日常生活及社交關係造成長期影響。隨著科技發展，騷擾行為也延伸至網絡空間，手法更加多樣化。