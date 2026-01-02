遊大馬注意 | 吉隆坡嚴懲亂拋垃圾隨地吐痰 最高罰近4千兼社會服務令

馬來西亞首都吉隆坡市政局宣布，從1月1日起，在公共場所亂丟垃圾或隨地吐痰，最高將面臨2000令吉（約3840港元）罰款，還須在6個月內完成逾12小時社會服務令。

吉隆坡市政局衛生環境部主任伊斯邁爾表示，為了配合「2026馬來西亞旅遊年」（Visit Malaysia 2026）活動，當局將加強執法力道，針對觀光熱點進行定期巡查，執法重點涵蓋煙蒂與飲料瓶等小型垃圾丟棄，以及在行人路上吐痰等行為。

吉隆坡為配合「2026馬來西亞旅遊年」，嚴厲打擊亂拋垃圾及隨地吐痰行為。馬來西亞旅遊局

吉隆坡當局將加強執法力道，針對觀光熱點進行定期巡查。路透社

2026是馬來西亞旅遊年。路透社

劃定4個無垃圾特區

市政局已劃定4個無垃圾特區，包括武吉免登路（Jalan Bukit Bintang）、獨立廣場（Dataran Merdeka）、敦霹靂街（Jalan Tun Perak）及十五碑（Brickfields）商業區，進一步強化潔淨與有秩序城市的形象。

此外，當局將監管全市7450家餐飲業者的衞生狀況，確保無食物污染及鼠蟲害問題。公廁清潔度也納入嚴格監控範圍。

伊斯邁爾呼籲民眾共同維護城市清潔，因為「人民的態度和行為反映國家形象」，不當行為不僅破壞環境整潔，更損害國家形象，「我們的目標不僅是懲罰，也是教育民眾更有紀律，尊重共享的公共空間」。