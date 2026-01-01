瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地電視台：數十人死近百傷

瑞士警方當地元旦日清晨表示，阿爾卑斯山滑雪度假城鎮克朗‧蒙大拿（Crans-Montana）一間酒吧舉行跨年派對期間發生爆炸。新華社引述瑞士廣播電視台消息，事件已造成數十人死亡，近100人受傷。

阿爾卑斯山滑雪度假城鎮克朗‧蒙大拿（Crans-Montana）一間酒吧發生爆炸。法新社

瑞士西南部瓦萊邦（Wallis）的警方發言人確認發生一宗原因不明的爆炸。英國天空新聞台較早前曾引述瑞士警方消息報道，事件已致10人死亡10人受傷。死傷人數有可能進一步上升。警方還確認，該事件目前「不被認定為與恐怖襲擊有關」。事發區域已被完全封鎖，克朗-蒙大拿上空已設立禁飛區。



另有當地媒體報道稱，此次事件發生在當地時間凌晨1時半左右。事發酒吧為遊客聚集地，事發時正舉行跨年活動，現場有上百人。



有消息稱，爆炸可能因煙火燃放或存放不當引起，但有關事故原因尚無官方消息。