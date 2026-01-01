Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本遊客戴聖誕帽跳恆河游水 遭大批印民包圍辱罵 網民反應兩極

即時國際
更新時間：07:01 2026-01-01 HKT
發佈時間：07:01 2026-01-01 HKT

印度神聖恆河（Ganga）發生罕見文化衝突。適逢聖誕節，一群戴著聖誕帽的日本遊客在印度聖城瓦拉納西（Varanasi）準備跳入恆河游泳，卻遭到當地民眾強烈圍攻，指控遊客在聖河中「便溺」，更當面羞辱要求道歉。事件短片在網上瘋傳後，引發印度網民對「待客之道」的熱烈辯論。

據印度媒體報導，事發於12月25日。網上流傳的影片顯示，數名日本遊客脫去外衣，頭戴鮮紅聖誕帽，正興致勃勃準備在瓦拉納西的河段下水暢泳。然而，此舉觸怒了視恆河為「母親河」的當地教徒，大批居民隨即上前阻攔並將遊客包圍。

影片中，多名憤怒的印度居民對遊客破口大罵：「你們沒有常識嗎？這是我們的聖河！有這麼多人在這裡沐浴。」更有居民指控遊客在河中便溺，褻瀆神靈。遊客在群情激憤下顯得手足無措，被要求當場雙手合十道歉。居民隨後更強硬要求遊客聯絡導遊交代。遊客感受到人身威脅，最終狼狽離開現場。

事件在網上掀起正反雙方激辯。部分當地網民認為，遊客應尊重宗教禁忌，恆河並非普通泳池；但更多網民對居民的過激行為感到羞恥，質疑這有違印度「賓至如歸」（Atithi Devo Bhava）的傳統理念。有網民留言表示：「即便遊客行為不妥，我們可以有禮貌地說明，無需大聲喊叫、公開羞辱或恐嚇。他們是國家的客人。」

瓦拉納西是印度教最重要的聖地之一，教徒相信在恆河沐浴能洗滌罪孽。雖然每日有無數信徒在河中沐浴，但對當地人而言，遊客帶著節慶意味的「休閒游泳」與莊嚴的宗教儀式顯然格格不入。

