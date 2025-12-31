以色列禁37救援組織在加沙活動 元旦起吊銷許可證

以色列僑民事務部表示，已有37個人道主義救援組織因未能遵守新規定，元旦後將被禁止在加沙活動，約佔當地援助組織的15%。根據新規定，援助組織必須登記其工作人員的姓名，「未能滿足安全和透明度要求的人道主義組織將被吊銷許可證」。

另外，當局指控無國界醫生（MSF）僱用了2名分別與哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織有關聯的人員。無國界醫生強調不會這樣做，因為他們「會對我們的員工和病人構成危險」。

當局未有公開相關的組織名單，僅表示許可證將於1月1日起註銷，相關組織須於3月1日前停止一切活動。當局並表示，已給予這些組織10個月的時間提供所需信息，但「仍然未能遵守要求」。

據法新社報道，官方透露截至11月25日收到約100份註冊申請，僅14份申請被駁回，其餘「已獲批准或正在審核中」。

新規定也包括，任何呼籲抵制以色列、否認10月7日襲擊事件或支持針對以色列領導人或士兵的任何訴訟的組織，都可能被取消在加沙工作的資格。

多間非政府組織告訴法新社，目前進入加沙的援助物資數量仍不足，新規定更對物資分配產生重大影響。儘管10月10日的停火協議規定每天允許600輛卡車進入加沙，非政府組織和聯合國指出，只有100到300輛卡車運載人道援助物資。