伊朗反擊加拿大　列加國皇家海軍為「恐怖組織」

中東局勢再添變數，伊朗與加拿大的外交關係陷入新一輪惡鬥。伊朗外交部於12月30日正式宣佈，將加拿大皇家海軍列為「恐怖組織」，藉此報復加國早前將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列入恐怖名單。此舉標誌著兩國互不承認軍隊合法地位的局勢正式成形。

根據伊朗外交部的官方聲明，這項決定是基於「對等原則」及伊朗相關國內法規而作出的。聲明明確指出，由於加拿大政府於2024年6月19日將伊朗伊斯蘭革命衛隊定性為「恐怖主義實體」，伊朗必須採取相應的反制措施，認定加拿大皇家海軍為恐怖組織。

加拿大皇家海軍被伊朗列為「恐怖組織」。法新社

事實上，加拿大與伊朗的外交裂痕早已根深蒂固。兩國早在2012年已經斷絕正式外交關係。近年來，渥太華政府多次對伊朗高級官員實施多輪制裁，理由是伊朗政府及革命衛隊在國內鎮壓示威活動及人權問題上扮演關鍵角色。

去年6月，加國政府正式將革命衛隊列為恐怖實體，當時加方強調此舉旨在進一步遏制伊朗在國際間的影響力，並就人權壓迫問題追究德黑蘭政府的責任。

國際政治學者指出，伊朗此次將一國的正規海軍列為恐怖組織，在外交層面上極具挑釁意味。雖然兩國已無大使級往來，但此舉將令兩國在公海或國際事務上的任何接觸變得更為敏感。伊朗近年多次採取類似的「名單對名單」報復策略，早前亦曾將美國中央司令部列入黑名單，作為美方制裁革命衛隊的回應。

目前加拿大方面尚未對此報復性行為作出正式回應，但分析普遍認為，這場外交紛爭將使兩國重啟對話的可能性降至冰點。