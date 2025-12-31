Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度稱超越日本成第四大經濟體

更新時間：08:42 2025-12-31 HKT
發佈時間：08:42 2025-12-31 HKT

印度政府在年終經濟回顧中指出，印度已經超越日本，成為全球第四大經濟體。官員們並希望3年內取代德國，躋身第三大經濟體。

冀3年內超德國

政府周一晚發布的經濟簡報概要稱：「印度是全球增長最快的主要經濟體之一，正處於維持這股動能的有利位置………以估值4.1萬億美元的GDP計算，印度已經超越日本成為全球第四大經濟體，並有望於未來兩年半至三年內，取代德國排名第三，預測2030年底前GDP規模達7.3萬億美元。」不過，仍得等到明年發布最終年度國內生產總值（GDP）數據後，才能正式確認印度經濟規模超日。國際貨幣基金會（IMF）早前則預測，印度將於明年正式超越日本。IMF預測明年印度經濟規模達4.51萬億美元，日本為4.46萬億美元。

儘管8月時美國因印方採購俄羅斯石油而對其課徵高額關稅，使印度面臨經濟疑慮，新德里對前景依然樂觀。經濟簡報稱，持續增長反映印度「在持續性的全球貿易不確定下展現韌性」，國內因素（以強勁的私人消費為主導）在支撐經濟擴張中發揮了核心作用。

不過，其他指標則顯示前景不如預期樂觀。印度於2023年超越中國成為全球人口最多的國家，根據世界銀行最新數據，印度去年人均GDP為2694美元，僅為日本32487美元的十二分之一，德國56103美元的二十分之一。

根據政府數據，印度14億人口中，超過四分之一的年齡介乎10至26歲間，已經面臨為數以百萬計年輕畢業生創造高薪工作的困難。簡報內容指出：「作為全球最年輕國家之一，印度經濟增長歷程將由能否創造優質就業所決定。這樣的優質就業可以有效吸納不斷擴張的勞動力，達到包容而永續的成長。」不過，印度的人口非常年輕，也被視為一大紅利，反觀日本人口則不斷老化。

印度是在2022年成為世界第五大經濟體，其GDP超過了前殖民統治者英國。在截至3月31日止財政年度的經濟增長率跌至4年新低後，總理莫迪今年公布大規模調降消費稅措施，並推動勞工法改革。

