俄烏戰爭｜澤連斯基：正與特朗普商美軍進駐烏克蘭 指「襲擊普京官邸」是假新聞

即時國際
更新時間：08:23 2025-12-31 HKT
發佈時間：08:23 2025-12-31 HKT

烏俄局勢再現風波，烏克蘭總統澤連斯基於當地時間週二透露，烏方正積極與美國總統特朗普及其歐洲盟友討論，在安全保障框架下向烏克蘭派駐美軍的可能性。與此同時，俄方指責烏克蘭企圖襲擊總統普京官邸，澤連斯基反駁指有關消息純屬俄方編造的「假新聞」。

澤連斯基表示，烏方正與美方及支持基輔的歐洲「志願聯盟」國家代表商討派駐美軍事宜。他強調，此舉將大幅提升烏克蘭的安全保障，烏方非常希望能達成此目標，但最終決定權完全取決於美國領導層。

澤連斯基否認了有關美烏會談破裂的說法，重申雙方的對話每日都在持續進行。法新社
澤連斯基週二透露，烏方正積極與美國總統特朗普及其歐洲盟友討論，向烏克蘭派駐美軍的可能性。法新社
針對俄羅斯指控基輔企圖襲擊普京官邸一事，俄方形容該行為是「恐怖事件」，意在破壞談判進程及特朗普解決衝突的努力。澤連斯基反擊稱，烏克蘭的合作夥伴透過技術手段，足以證實有關消息是虛假信息。他批評俄方此舉旨在編造假新聞以破壞旨在結束衝突的談判。

此外，澤連斯基否認了有關美烏會談破裂的說法，重申雙方的對話每日都在持續進行。他預告，烏克蘭與歐洲盟友已達成共識，將於本週六舉行國家安全事務助理會晤，並於下週二在法國舉行領導人級別會晤，屆時美方亦會派代表出席。

