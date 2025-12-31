有片｜日本福島驚現巨大火球　亮如月光劃破長空　專家搜尋隕石殘骸

日本福島縣上空驚現奇觀。位於田村市的星之村天文台於上周五（26日）深夜，成功捕捉到一顆巨大火球墜落的震撼過程。據悉，該火球亮度驚人，足以媲美半輪明月，專家初步推斷火球已墜落於縣內山區，目前正全力搜尋隕石殘骸。

根據《福島民報》及《每日新聞》報導，事發於上周五晚上11時8分左右。星之村天文台的監控畫面顯示，該火球由西南偏西方向出現，劃破夜空過程持續約4秒。火球在飛行期間疑似發生分裂，最終在距離地面約25公里的高度失去光輝。

天文台名譽台長大野裕明表示，該火球直徑估計約10厘米，推測是一顆石質隕石，墜落期間疑似分裂。綜合神奈川縣等地的影像交叉分析，專家相信隕石的落點位於福島縣南會津町附近的山區。

天文台方面表示，目前正積極在推測落點附近搜尋尚未燃盡的隕石殘骸。若最終能成功尋獲並確認，將成為福島縣史上首宗發現隕石的紀錄。天文台現正呼籲公眾提供目擊資料或錄像，以協助精確鎖定墜落位置。不少當地市民對此深感興奮，期待這顆「天外客」能早日現身。