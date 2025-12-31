Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜日本福島驚現巨大火球　亮如月光劃破長空　專家搜尋隕石殘骸

即時國際
更新時間：07:11 2025-12-31 HKT
發佈時間：07:11 2025-12-31 HKT

日本福島縣上空驚現奇觀。位於田村市的星之村天文台於上周五（26日）深夜，成功捕捉到一顆巨大火球墜落的震撼過程。據悉，該火球亮度驚人，足以媲美半輪明月，專家初步推斷火球已墜落於縣內山區，目前正全力搜尋隕石殘骸。

根據《福島民報》及《每日新聞》報導，事發於上周五晚上11時8分左右。星之村天文台的監控畫面顯示，該火球由西南偏西方向出現，劃破夜空過程持續約4秒。火球在飛行期間疑似發生分裂，最終在距離地面約25公里的高度失去光輝。

天文台名譽台長大野裕明表示，該火球直徑估計約10厘米，推測是一顆石質隕石，墜落期間疑似分裂。綜合神奈川縣等地的影像交叉分析，專家相信隕石的落點位於福島縣南會津町附近的山區。

天文台方面表示，目前正積極在推測落點附近搜尋尚未燃盡的隕石殘骸。若最終能成功尋獲並確認，將成為福島縣史上首宗發現隕石的紀錄。天文台現正呼籲公眾提供目擊資料或錄像，以協助精確鎖定墜落位置。不少當地市民對此深感興奮，期待這顆「天外客」能早日現身。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
9小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
13小時前
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
影視圈
9小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
16小時前
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
突發
10小時前
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
影視圈
10小時前
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
8小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
15小時前
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
影視圈
13小時前