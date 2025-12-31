甘迺迪孫女血癌病逝終年35歲　臨終前發文斥衞生部長表哥傷及癌病人

美國著名政經家族甘迺迪家族再傳噩耗。已故美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的孫女、曾任《紐約時報》記者的施洛斯伯格（Tatiana Schlossberg）於周二（30日）清晨離世，終年35歲。她上月才公開披露確診急性髓性白血病（AML）末期，未料不足兩月便撒手人寰。

甘迺迪總統圖書館暨博物館在社交平台證實其死訊，聲明中指「她永遠留在我們心中」，訃告並列出其丈夫莫蘭（George Moran）及兩名稚子的名字。

據悉，施洛斯伯格於去年5月誕下第二名孩子後不久，便被診斷出患上晚期血癌。這位曾自詡為「認識的人當中最健康」的年輕母親，確診前一天仍能在懷孕九個月之際游泳一英里。她在上月下旬於《紐約客》（New Yorker）撰文分享心路歷程，坦言餘生最大的願望是「用孩子的記憶填滿大腦」，渴望爭取時間陪伴分別僅3歲及1歲的子女。

施洛斯伯格在文章中除了流露對家人的不捨，更直言不諱地將矛頭指向其表哥、現任美國衛生及公共服務部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。她批評表哥削減近5億美元的mRNA疫苗研究經費，並縮減美國國家衛生院（NIH）預算，甚至威脅撤換癌症篩查專家小組。她形容，這些醫療政策正嚴重傷害像她一樣的癌症患者。

出身顯赫的施洛斯伯格於1990年在紐約出生，父親為設計師Edwin Schlossberg，母親則是前美國駐日大使卡洛琳甘迺迪（Caroline Kennedy）。她先後畢業於耶魯大學及牛津大學，遺傳了家族的政治與社會關懷基因，曾長期在《紐約時報》擔任氣候新聞記者。

甘迺迪家族自1944年以來，多名成員死於暗殺、空難或意外，「甘迺迪詛咒」之說不脛而走。如今施洛斯伯格在壯年因病逝世，令這個充滿悲劇色彩的家族歷史再添一抹哀愁。