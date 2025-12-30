Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴西前總統︱博索納羅5天3手術 治療疝氣及頻繁打嗝

即時國際
更新時間：20:15 2025-12-30 HKT
發佈時間：20:15 2025-12-30 HKT

巴西前總統博索納羅繼聖誕當天接受疝氣手術，上周六及周一再接受膈神經阻斷術以治療不停打嗝的問題。醫生指他病情穩定，住院時間不會太長，如果恢復順利，元旦1月1日可出院。

70歲的博索納羅一直受到健康問題困擾，他早前獲准離開監獄做手術，當地時間12月24日離開監獄，25日完成了腹股溝疝氣手術。

在留院觀察期間，醫生認為有必要解決他長期存在的打嗝問題。博索納羅妻子米歇爾周六表示：「九個月來，我每天都在與打嗝作鬥爭，痛苦不堪。」

醫生周六為他做了右側膈神經阻斷術，周一再進行左側的手術。膈神經位於頸部，對控制呼吸的膈肌至關重要。周六手術結速後，醫生表示手術「效果很好」。目前他病情穩定，如果恢復順利，元旦1月1日可出院。

博索納羅在2022年總統大選中敗落敗後不願承認選舉結果，因涉嫌企圖發動政變，今年9月11日被巴西聯邦最高法院宣佈政變罪名成立，監禁27年零3個月，11月25日開始正式服刑。博索納羅已公開支持他的兒子弗拉維奧參加2026年巴西總統大選，挑戰現任總統盧拉。

