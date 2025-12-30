泰柬衝突 | 柬實施無人機飛行禁令 否認派無人機侵泰領空 泰4邊境縣解除宵禁

泰國軍方早前指，周日深夜發現250多架無人機從柬埔寨起飛，入侵泰國領空。柬埔寨國防部發言人周一晚予以否認，指柬埔寨國防部和各省政府，特別是邊境地區的省政府已下達嚴格指示，禁止所有類型無人機起飛。發言人又指，柬埔寨政府和軍方重申，將堅定不移致力落實過去周末柬泰達成的停火協議。而泰國軍方周二（30日）宣佈，即日起解除在沙繳府4個邊境縣實施的宵禁。有輿論認為，儘管兩國簽署聯合聲明同意停火，並在中方居間調停下，於周日於雲南玉溪舉行三方會晤，但無人機入侵的指控或讓停火協議再添變數。

無人機指控或令停火協議添變數

泰國陸軍第一軍區發公告說，鑑於邊境地區安全形勢趨於穩定、相關風險已處於可控範圍，即日起解除在沙繳府達帕耶、班闊宋、亞蘭、空哈4個縣實施的宵禁，以促進該府經濟和旅遊業發展。截至目前，泰國已無宵禁區，受邊境衝突影響逃離家園的民眾正陸續返回。

中國外長王毅在雲南玉溪，跟柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆，以及泰國外長西哈薩會晤。美聯社

泰國沙繳府在戰火中受到波及。新華社

新一輪泰柬衝突以來，泰國曾於本月早前分別在達叻府部分地區和沙繳府4個邊境縣實施宵禁。16日，泰國軍方宣佈，即日起解除此前在達叻府部分地區實施的宵禁。柬埔寨周一晚開始實施無人機飛行禁令，未經許可禁止使用無人機，尤其是在與泰國接壤的邊境省份。

柬埔寨國防部在禁令中表示，絕對禁止在省會城市和各省，特別是與泰國接壤的戈公省、菩薩省、馬德望省、班迭棉吉省、奧多棉吉省、柏威夏省和拜林省等邊境省份，未經許可使用任何類型的無人機。

250柬無人機被指侵泰領空

該禁令指出，此舉旨在確保公民和士兵在當前困難時期的安全和公共秩序，任何違反禁令或未經國防部許可使用無人機的人都將依法受到處罰。國防部同時授權軍事單位在必要時使用反無人機系統。

柬埔寨國防部發言人馬莉淑潔達周一晚否認泰方關於「發現250多架無人機從柬埔寨起飛，侵犯泰國主權領土」的聲明。她在一份新聞稿中表示：「我們確認，沒有發生任何此類無人機起飛事件。」

她表示，柬埔寨完全致力於遵守10月26日和12月27日達成的停火協議，並強調將努力確保邊境社區的和平、穩定與安全。

泰警告釋放柬戰俘計劃或生變

泰國軍方早前就無人機入侵事件發出警告，指如果柬埔寨繼續違反停火協議，泰國將會更嚴厲回應，並可能改變釋放18名柬埔寨戰俘的計劃。

兩國代表上周六召開邊界總委員會第三次特別會議，雙方在泰國尖竹汶府和柬埔寨拜林省之間的常設邊境檢查站，就兩國停火問題簽署聯合聲明，而居於受影響邊界地區的民眾都可以回家。